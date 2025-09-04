Življenje največja ledene gore na svetu se po 40 letih izteka

Življenje ene največjih in najdlje trajajočih ledenih gora na svetu, poznano pod imenom A23a, se izteka, potem ko se je pred skoraj 40 leti odcepila od Antarktike, poroča Skynews . A hiter razpad ledene velikanke bi lahko predstavljal začasno nevarnost za ladijski promet, še posebej, ker kosi, ki se drobijo, postanejo premajhni za satelitsko spremljanje, opozarjajo.

Marca je megagora A23a nasedla ob Južni Georgii, enem najbolj oddaljenih čezmorskih ozemelj Združenega kraljestva. Takrat so bili znanstveniki zaskrbljeni, da bi njen razpad blizu otoka lahko ogrozil globalno pomembne populacije pingvinov, tjulnjev in morskih ptic. Toda nekaj mesecev pozneje je ledena gora odplavala in zavila proti severu Južne Georgie, kjer zdaj dokončno razpada. Temu pa botruje vedno toplejši ocean.

"Že kar nekaj časa je bila izpostavljena toplejšim vodam," je za Skynews pojasnil oceanograf Andrew Meijers. Satelitski posnetki iz zadnjih nekaj dni zdaj razkrivajo, da se odlomljajo res veliki kosi, je pojasnil Meijers. Največji kos, ki se je od odlomil v zadnjih nekaj dneh odlomil od kolosalne ledene gore, meri kar 80 kvadratnih kilometrov. A23a ima še vedno 1700 kvadratnih kilometrov. Kar pomeni, da je večja od Londona, vendar bo zdaj hitro izginila. "V takšni obliki ne bo zdržala več kot nekaj tednov ali največ mesec dni," napoveduje Meijers. Ko se ledena gora razbije, se površina kosov, izpostavljenih toplejši vodi, poveča, kar še pospeši njeno taljenje. Zdaj je ujeta tudi v tok, ki jo nosi proti severu, v vse toplejše temperature vode, ki jo obdajajo.

Zaradi hitrega razpada A23a verjetno ne bo predstavljala tveganja za prostoživeče živali v Južni Georgii, bo pa predstavljala začasno nevarnost za ladijski promet, še posebej, ker kosi postanejo premajhni za satelitsko spremljanje, ocenjuje. Antarktika vsako leto izgubi približno 150 milijard ton vode, od tega polovico v obliki ledenih gora.