'Pradedek v Čilu': Najstrejše drevo na svetu staro več kot 5000 let?

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 25.06.2022, 11:25

Starodavni macesen, ki so ga ljubkovalno poimenovali 'pradedek' v južnem Čilu, bi lahko bil star več kot 5000 let, kaže nova raziskava. To pomeni, da bi bilo to najstarejše doslej odkrito drevo na svetu.

Znanstvenikom sicer ni uspelo določiti točne starosti drevesa, saj ima ta nenavadno debelo deblo, a kot zagotavljajo, lahko skoraj gotovo sklenejo, da je to najstarejše drevo na svetu. Znanstveniki ne morejo prešteti vseh letnic, saj ima drevo prevelik premer, da bi lahko z običajnimi metodami določili starost, piše Euronews.

Jonathan Barichivich, znanstvenik, ki je vodil raziskavo, je v predstavitvi študije povedal, da je drevo staro do 5484 let. Kot je izračunal, obstaja le 20 odstotna možnost, da je drevo mlajše od 5000 let. To pa bi pomenilo, da drevo po starosti močno prekaša trenutno rekorderko – 4.853 let staro drevo v Kaliforniji za več kot stoletje. V Narodnem parku Sequoia v ameriški zvezni državi Kalifornija pa raste tudi najvišje drevo na svetu. V osrčju narodnega parka raste približno 2000 velikanskih sekvoj, med njimi tudi najvišje drevo na svetu, 83 metrov visoka sekvoja General Sherman, stara približno 2500 let. Če drevo primerjajo z najstarejšimi doslej znanimi drevesi, je to novo najstarejše drevo na planetu, pravi Barichivich.

In kako dolgo še lahko preživi?

Čeprav je preživelo številna obdobja človeške civilizacije, je Barichivich zaskrbljen za prihodnost 'pradedka'. Tega namreč v narodnem parku Alerce Costero vsako leto obišče na tisoče ljudi, ki stopijo na korenine drevesa in s seboj za spomin celo odnašajo koščke lubja. "To je kot primerek, razstavljen v živalskem vrtu v groznih razmerah," pravi. Ljudi je ob tej priložnosti pozval "za delček sekunde razmišljajo o tem, kaj pomeni živeti 5000 let," in postavijo svoja življenja in podnebno krizo v perspektivo.

Zaskrbljujoče ugotovitve: Doslej izumrlo 142 vrst dreves

Kot smo poročali, je prvo poročilo o svetovnem stanju dreves prineslo zaskrbljujoče ugotovitve. Med drugim razkriva, da v povprečju na svetovni ravni kar eni od treh vrst dreves grozi izumrtje. 142 vrst pa je doslej že izumrlo. Poročilo bo pripomoglo k okrepitvi naporov za ohranitev ogroženih drevesnih vrst na svetu, so prepričani botaniki.

Znanstveniki in raziskovalci pod okriljem Svetovne organizacije botaničnih vrtov, Botanic Gardens Conservation International, so preučili status skoraj 60.000 drevesnih vrst in odkrili, da je kar tretjina drevesnih vrst na svetu, to je 17.500 vrst, na robu izumrtja.

Kot izpostavljajo, to pomeni, da je v svetovnem merilu dvakrat več ogroženih drevesnih vrst kot sesalcev, ptic in dvoživk skupaj. Več kot 440 drevesnih vrst je tik pred izumrtjem, razkriva poročilo, kar pomeni, da je v naravi še manj kot 50 primerkov te vrste. Kot pojasnjujejo, so ogrožene vrste dreves posejane po vsem svetu.

V poročilu so razkrili eno najobsežnejših analiz groženj za obstoj drevesnih vrst. Ena od njih je zagotovo vedno večja deforestacija zaradi nelegalne sečnje. Kar eno od petih drevesnih vrst ljudje izkoriščajo za hrano, gorivo, les, zdravila itd. Kljub svoji neprecenljivi vrednosti se številne vrste zaradi neustreznega človeškega ravnanja in upravljanja soočajo z grožnjo izumrtja. Številne drevesne vrste so zaradi kmetijskih dejavnosti, kot sta paša in živinoreja, izgubile habitat. Kot ugotavljajo raziskovalci, eni od treh vrst dreves, ki jih ljudje trenutno uporabljajo za pridelavo lesa, grozi izumrtje.

Vedno večja grožnja drevesnim vrstam po svetu postajajo tudi podnebne spremembe in ekstremni vremenski dogodki. Ker se temperatura in s tem vremenski vzorci na nekem območju spreminjajo, se veliko dreves sooča z grožnjo izgube primernega habitata. To še posebej vpliva na vrste v tropskih habitatih, pri čemer so posebno ogrožene drevesne vrste Cloud Forest v Srednji Ameriki.