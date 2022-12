Najstarejša kopenska žival: Jonatan praznuje 190. rojstni dan

EKOLOGIJA

A.K. / 10.12.2022, 12:54

Najstarejša kopenska žival na svetu letos praznuje svoj 190. rojstni dan. Jonatan, ki je Sejšelska želva velikanka, se je izvalil leta 1832. 'Doživel' je izum telefona in znamk in preživel čas obeh svetovnih vojn. Jonatan spada med plazilce, ki jim grozi izumrtje. Ravno te dni v kanadskem Monteralu poteka zasedanje Združenih narodov o biotski raznovrstnosti, kjer so pozvali k 'mirovnem sporazumu z naravo'.

Sejšelska želva velikanka Jonatan je častitljivo starost dočakala na otoku Sveta Helena, kjer živi od leta 1882, poroča Euronews. Na Sveti Heleni velja za 'nacionalni zaklad', njegova podoba se blešči na hrbtni strani lokalnega kovanca za pet penijev. Natančnega rojstnega datuma želve velikanke sicer ne poznajo, a so znanstveniki ocenili, da se je Jonatan izvalil leta 1832. A vseeno so mu na otoku pripravili tridnevno veliko rojstnodnevno slavje, s katerim so počastili njegovo starost. Dobil je celo posebno torto, ki jo je z užitkom pospravil. Danes je Jonatan sicer že slep, ne vonja, svoje dneve pa brezskrbno preživlja med sprehodi na otoku, kjer so nanj neizmerno ponosni.

Petini plazilcev grozi izumrtje

Kot smo poročali, več kot petini vrst plazilcev na svetu grozi izumrtje. Kar več kot 1800 vrst danes uradno že bije bitko za obstoj, za še več kot 1400 vrst pa raziskovalci statusa niso mogli natančno določiti. Kot svarijo, bi bil takšen črni scenarij katastrofalen udarec za svetovno biodiverziteto in tveganje za številne ekosisteme, zato moramo storiti vse, da ga preprečimo. Posebej ogrožene so prav želve in krokodili, ugotavljajo raziskovalci.

COP15: Skleniti moramo mirovni sporazum z naravo

V kanadskem Montrealu ravno te dni poteka dvotedensko zasedanje pogodbenic Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti, poimenovano tudi COP15. V okviru konference bodo predstavniki držav, nevladnih organizacij in drugih skupnosti poskušali doseči dogovor o ustavitvi zmanjševanja biotske raznovrstnosti do leta 2030. Na dogodku sodeluje tudi slovenska delegacija. Kot je poročala STA, so ob začetku konference ZN pozvali k 'mirovnemu sporazumu' z naravo. Dovolj je bilo obsežnega uničevanja; z naravo moramo skleniti mirovni sporazum, je ob začetku zasedanja pogodbenic Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti v kanadskem Montrealu pozval generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Ob tem je bil oster do multinacionalk, ki so človeštvo po njegovih besedah spremenile v orožje za množično izumrtje.

"Zaradi našega neskončnega apetita po nenadzorovani in neenakomerni gospodarski rasti je človeštvo postalo orožje za množično izumrtje," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v nagovoru ob začetku zasedanja, poimenovanega tudi COP15, dejal Guterres. Multinacionalnim podjetjem je ob tem očital, da so svetovne ekosisteme spremenila v "igrače dobička".

Po njegovih besedah imamo še možnost ustaviti to "uničevalno orgijo", ki ogroža obstoj številnih vrst. "Čas je, da z naravo sklenemo mirovni sporazum," je dejal po poročanju britanskega BBC.

Človeštvo po njegovih besedah z naravo nima pravice tako ravnati; predvsem z vidika dolžnosti, da jo ohrani tudi za prihodnje rodove. "Kljub temu pa z naravo ravnamo kot s straniščem," je dejal.

Glavno politično sporočilo okvirnih stališč EU in držav članic za pogajanja na konferenci je poziv k sprejetju ambicioznega in celovitega Svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020 (Global Biodiversity Framework - GBF). Ta določa svetovne cilje za doseg ključnih sprememb za zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2030 in omogočanje njene obnove.

EU v luči tega poziva, da se v nov okvir med drugim vključijo tudi cilji, po katerih bi do leta 2030 zavarovali 30 odstotkov kopnega in 30 odstotkov oceanov ter okrepili aktivnosti za obnovo degradiranih ekosistemov. Glede financiranja ukrepov na področju biotske raznovrstnosti pa se EU zavzema za podvojitev finančnih sredstev za najbolj ranljive države, je še poročala STA.