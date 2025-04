Rudnik, kjer rastejo najhitrejši kapniki

To je četrti svetovni množični dogodek beljenja od leta 1998 in je zdaj presegel beljenje iz let 2014-17, ki je prizadelo približno dve tretjini grebenov, ugotavljajo znanstveniki. Ni jasno, kdaj se bo trenutna kriza, ki se je začela leta 2023 in krivdo zanjo pripisujejo segrevanju oceanov, končala.

Podvodni deževni gozdovi, ki nas ščitijo

Kot je za CNN že pojasnila raziskovalka in znanstvenica iz avstralske fundacije Minderoo Kate Quingle y, je dogajanje v naših oceanih podobno podvodnim gozdnim požarom. Kot opozarja, je to rdeči alarm, da preprečimo točko preloma, od koder, če se ta zgodi, ne bo več poti nazaj. 'Podvodni deževni gozdovi', ki poleg tega, da nudijo zavetje in hrano za številne vrste, namreč tudi ščitijo obale pred močjo neviht in zagotavljajo milijarde prihodkov od turizma in ribolova, so ogroženi na globalni ravni. Beljenje koralnih grebenov se zgodi, ko korale zaradi stresa, kot je denimo povečana temperatura morja, izločijo alge, ki so njihov vir hranil. Te pa jim dajejo tudi barvo. Če je beljenje močno in dolgotrajno, lahko korale naposled tudi odmrejo. Koralni grebeni so pomembni ekosistemi, ki ohranjajo podvodno življenje, varujejo biotsko raznovrstnost in upočasnjujejo erozijo. Pomembni so tudi za turizem, saj tako podpirajo tudi lokalna gospodarstva, piše AP.

Bo naša generacija priča propadu enega največjih naravnih čudes?

Raziskovalci z univerze v Melbournu so v članku, objavljenem avgusta 2024 v reviji Nature, primerjali nedavne temperature oceanov za rekonstrukcijo podatkov o temperaturi morske površine od leta 1618 do 1995. To so združili s podatki o temperaturi morske površine od leta 1900 do 2024. In ugotovitve so zaskrbljujoče, poroča AP.

Kot so ugotovili, so bile temperature večinoma stabilne pred letom 1900, od januarja do marca od leta 1960 do leta 2024 pa so zaznali enakomerno segrevanje. V petih letih beljenja koral v zadnjem desetletju – v letih 2016, 2017, 2020, 2022 in 2024 – pa so bile temperature januarja in marca znatno višje od vsega pred letom 1618, so ugotovili raziskovalci. Edino leto, v katerem je bil ocean v okolici skoraj tako topel kot v letih množičnega beljenja, ki je greben prizadel v zadnjem desetletju, je bilo leto 2004.