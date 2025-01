Najbogatejši Zemljani že v desetih dneh leta zapravili svoj ogljični proračun

A.K. / 26.01.2025, 8:34

Najbogatejši odstotek ljudi je že porabil svoj delež svetovnega ogljičnega proračuna za leto 2025 le v prvih 10 dni januarja. To pripovedujejo podatki nove raziskave organizacije Oxfam, ki se osredotoča na vpliv razkošnega življenjskega sloga superbogatih na podnebno krizo.

Oxfamova analiza je izračunala količino CO2, ki jo je mogoče izpustiti v ozračje, ne da bi presegli mejnik 1,5 C segrevanja. Glede na to, da bo svetovno prebivalstvo leta 2030 doseglo 8,5 milijarde, izračuni kažejo, da je "pravičen delež" emisij CO2, še združljivih s ciljem 1,5 C, na osebo 2,1 tone emisij na leto. Dan onesnaževalcev, kot je dan, ko so superbogati porabili svoj letni ogljični proračun, poimenovala organizacija Oxam, je letos nastopil že 10. januarja, poroča Euronews. Mejnik sovpada s tednom, ko so mesto angelov zajeli eni najhujših zimskih požarov v zgodovini, ki so za seboj pustili apokaliptično opustošenje.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez na jadrnici Koru FOTO: Profimedia

In medtem ko so super bogati dosegli svojo mejo za leto 2025 v 10 dneh, bi nekdo iz najrevnejše polovice svetovnega prebivalstva potreboval skoraj tri leta, da bi porabil svoj delež letnega svetovnega proračuna za ogljik.

1 odstotek najbogatejših ljudi namreč vsako leto izpusti okoli 76 ton CO2 (na osebo). Gre za 77 milijonov posameznikov – vključno z milijarderji, milijonarji in tistimi, ki zaslužijo več kot 136.000 € na leto. Prejšnja raziskava Oxfama je pokazala, da je bila ta premožna manjšina odgovorna za 15,9 odstotka svetovnih emisij CO2 v letu 2019. Spodnjih 50 odstotkov prebivalcev Zemlje je pridelalo le 7,7 odstotka vseh emisij tistega leta.

Ob tej priložnosti je Nafkote Dabi iz Oxfam International opozorila, da prihodnost našega planeta visi na nitki: "Prostor za ukrepanje je majhen, kljub temu pa superbogati še naprej zapravljajo možnosti človeštva s svojim razkošnim načinom življenja, umazanimi delniškimi portfelji in škodljivim političnim vplivom. Kot je ostra: To je kraja – enostavno kraja – peščica najbogatejših je milijarde ljudi oropala prihodnosti, da bi zadovoljili svoj nenasiten pohlep.

Najbogatejši so že porabili svoj podnebni proračun. FOTO: Shutterstock

Slovenska onesnaževalska elita: najbogatejši odstotek povzroči 11-krat več emisij

Kot smo že poročali, ima v Sloveniji zgolj odstotek najpremožnejših v lasti 23 % vsega zasebnega premoženja, povprečni posameznik iz te skupine pa je neposredno odgovoren za kar 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva. To je ena izmed ugotovitev nove študije, ki jo je objavila Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera. "Razred največjih lastnikov kapitala nas s svojo luksuzno potrošnjo, kapitalskimi naložbami in političnim vplivom vodi v podnebni zlom," so poudarili.

Študija je izšla pod okriljem Umanotere. Ajda Cafun iz Umanotere je povedala, da ima v Sloveniji zgolj odstotek najpremožnejših v lasti 23 % vsega zasebnega premoženja, povprečni posameznik iz te skupine pa je neposredno odgovoren za kar 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva.

Kot podrobneje pojasnjujejo v študiji, je v svetovnem merilu povprečen ogljični odtis na osebo v Sloveniji visok. Leta 2021 je po metodi teritorialnih izpustov znašal približno 6,2 tone CO2 na prebivalca, po metodi izpustov na osnovi porabe pa 9,8 tone CO2 na prebivalca. Za primerjavo je povprečni ogljični odtis v svetu v tem letu znašal 4,7 tone CO2 na prebivalca. Slovenija veliko več izpustov uvozi kot izvozi, poudarjajo v študiji.

Kot ugotavljajo v študiji, je po zadnjih razpoložljivih ocenah povprečna oseba v revnejši polovici prebivalstva v Sloveniji v letu 2019 ustvarila 6,4 tone izpustov CO2e, oseba v najbogatejših 10 % prebivalstva 25,5 tone CO2e, oseba v najbogatejšem odstotku pa kar 70 ton CO2e, kar je denimo primerljivo z osebnimi izpusti iz približno 37 povratnih letov na relaciji London–New York. To pomeni, da je oseba iz skupine najbogatejših 10 % prebivalstva v Sloveniji neposredna odgovorna za 4-krat več, oseba iz zgornjega odstotka najbogatejših pa za 11-krat več letnih izpustov kot oseba iz manj premožne polovice prebivalstva.