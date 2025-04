Kompas v Sloveniji opušča prodajo turističnih storitev

Zakaj sploh načrtovani izklopi elektrike? To je povezano s požarnim tveganjem, poroča AP . Svet je bil v zadnjem času priča številnim zelo uničujočim gozdnim požarom, ki so požirali vse pred seboj. Januarja so ognjeni zublji požrešno goltali dele Los Angelesa, nekatera območja so pogorelia do tal, pri čemer je bilo uničenih ali poškodovanih več kot 18.000 zgradb, umrlo je 30 ljudi. Leta 2023 je v gozdnih požari na Havajih umrlo več kot 100 ljudi. Obsežni požari so pred kratkim izbruhnili tudi v Južni Koreji, na Portugalskem in v Avstraliji. Vsako poletje se z ognjenimi zublji borijo tudi blizu nas – v Sredozemlju, nenazadnje smo tudi v Sloveniji doživeli največji požar na Krasu.

Elektropodjetja tarče tožb

Vlade, lastniki pogorelih hiš in zavarovalnice po svetu pa iščejo krivca, ki bi plačal škodo. Podnebne spremembe, ki zvišujejo povprečne svetovne temperature ter sušijo rastlinje, postavljajo pogoje. Ker pa matere narave seveda ni mogoče tožiti, so v ZDA komunalna podjetja postala priročni grešni kozli z globokimi žepi. Električna podjetja so tako tarče vse pogostejših tožb, saj njihovi daljnovodi, transformatorji in druga oprema pogosto povzročijo požare, poroča AP.

Nova ideja, enotnih pravil še ni

Da bi preprečili takšne tožbe in požare, elektroenergetska podjetja po novem vse pogosteje izklapljajo elektriko, ko razmere na območju predstavljajo veliko tveganje za katastrofalni požar. Izklopi električne energije so razmeroma nova ideja. V Kaliforniji so jih predlagali leta 2008 in prvič dovolili leta 2012. Od takrat so elektroenergetska podjetja po celotnem zahodu ZDA od Teksasa do Havajev sprejela te načrte. Načrti za zaustavitev segajo tudi od južnih mejnih držav, kot je Arizona, do severnih mejnih držav, kot sta Idaho in Montana, našteva AP.

Enotnih standardov in pravil, kdaj namerno izklopiti elektriko da bi preprečili požare še ni, vendar elektroenergetska podjetja to običajno storijo, ko so na območju združene vroče, suhe in vetrovne razmere. Na Havajih se takšen sistem sproži, če je suša, močni sunki vetra, relativna vlažnost pa pod 45 %.