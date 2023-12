Na Otoku pred izumrtjem na zanimiv način rešujejo 'superjunake', ki čistijo vodo

A.K. / 12.12.2023, 8:37

Ob obali Sunderlanda so se odločili, da bodo pred izumrtjem rešili avtohtone ostrige, ki so pomembne pri čiščenju morske vode, tega pa so se lotili na nekoliko drugačen način. Na novonastali greben v velikosti nogometnega igrišča so naselili 10.000 avtohtonih ostrig. Te so tudi učinkovito orožje, ki bodo prispevale pri odstranjevanju onesnaževal iz vode, poudarjajo znanstveniki.

V Severnem morju ob britanski obali so raziskovalci ustvarili greben v velikosti nogometnega igrišča, ki je postal dom za 10.000 ostrig. Te školjke, ki so znane predvsem kot afrodiziak na krožnikih, imajo namreč še dodatno supermoč. Zaradi njihove izjemne sposobnosti filtriranja vode, so jih označili za 'superjunake' oceanov, piše Independent.

Školjke znani filtratorji in čistilci vode

Školjke so sicer znane po tem, da so filtratorji, živali, ki se hranijo s precejanjem drobnih vodnih organizmov in organskih delcev v vodi. Imajo posebej prilagojeno telesno zgradbo, škrge mekužcem omogočajo prepuščanje vode in zadrževanje tega, kar je primerno za prehrano. Školjke lahko prefiltrirajo 200 litrov vode na dan, kar je dovolj za zapolnitev kadi, denimo piše Independent.

Ostrige. FOTO: Shutterstock

Ostrige so bile nekoč priljubljena poslastica na severovzhodni britanski obali, vendar se je njihovo število do danes zmanjšalo za več kot 95 %. Kot pojasnjujejo raziskovalci, so za tako velik upad populacije krivi izguba habitata, prekomerno nabiranje, onesnaževanje in bolezni.

V projektu bodo naravovarstveniki zato na greben v Sunderlandu dodali 10.000 avtohtonih školjk. Greben so ustvarili iz 750 ton lokalnih kamnin in lupin školjk. Računajo, da bo na grebenu poleg školjk nastal nov morski ekosistem.

Kot so sporočili raziskovalci, ki so se lotili tega pilotnega projekta, so optimistični, da bo na tisoče školjk uspevalo, se razmnoževalo in raslo na novonastalem grebenu v velikosti nogometnega igrišča. V prihajajočih mesecih pa bodo skrbno merili napredek projekta. A te školjke zagotovo ne bodo pristale na krožnikih.

Kot je za Independent ocenila vodja projekta Celine Gamble, je to pomemben mejnik na poti k obnovi avtohtonih grebenov ostrig na britanskih obalah: "Avtohtoni grebeni ostrig so izginili z naše britanske obale, s tem pa smo izgubili tudi prednosti, ki jih prinašajo, kot je zagotavljanje habitata za druge morske vrste. Kot je poudarila, so odločeni, da vrsto vrnejo z roba izumrtja, kar bo prispevalo k bolj zdravim in bolj odpornim obalnim vodam v Združenem kraljestvu, je prepričana.

"Kljub njihovi majhnosti ostrige priznavamo za oceanske superjunake. Imajo namreč velik vpliv v morskem obalnem okolju. Sposobni so prefiltrirati približno 200 litrov vode na dan, kar posledično prispeva k izboljšanju kakovosti naše obalne vode. Ta novi greben bo avthotoni populaciji ostrig dal priložnost, da si opomore in pripomore k naravni rasti populacije ob naši obali."

Vrednost morskega sveta presega njegovo biotsko raznovrstnost. Morja in oceani regulirajo naše podnebje, zagotavljajo polovico kisika, ki ga dihamo, absorbirajo ogljikov dioksid in so vir hrane za več kot milijardo ljudi. Lepote naših oceanov in obal so naš navdih, prostor rekreacije in turizma. Netrajnostne in neodgovorne človeške dejavnosti bi lahko morja in oceane spremenile v puščave. Čas je, da spremenimo svoje ravnanje z oceani ter začnemo z dragocenim in krhkim ekosistemom ravnati dostojanstveno in spoštljivo, opozarjajo pri WWF Adria.