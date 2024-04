Na otoku Java opazili mladiča ogroženega nosoroga

STA / 07.04.2024, 13:13

V narodnem parku Ujung Kulon na indonezijskem otoku Java so kamere v objektiv ujele mladiča ogroženega javanskega nosoroga, kar naravovarstvenikom vliva upanje za ohranitev ene najbolj ogroženih živalskih vrst na svetu. Mladič naj bi bil star med tremi in petimi meseci, njegovega spola pa še niso določili.

Mladiča je ob njegovi mami v objektiv ujela ena od 126 nadzornih kamer v narodnem parku Ujung Kulon, ki je zadnje območje na najbolj poseljenem indonezijskem otoku, kjer živijo javanski nosorogi.

"To je izjemna novica, ki dokazuje, da še obstaja možnost za razmnoževanje v divjini," je v izjavi za javnost v soboto zapisalo indonezijsko okoljsko ministrstvo.

v gostem tropskem deževnem gozdu v narodnem parku Ujung Kulon, ki obsega 120.000 hektarjev, po navedbah indonezijskih oblasti živi le še 82 nosorogov.

Javanski nosorogi imajo prepoznavno bleščečo in ohlapno kožo, ki spominja na železen oklep. Pred desetletji so naseljevali območja po vsej Jugovzhodni Aziji, a se je njihovo število močno zmanjšalo zaradi divjega lova in izsekavanja tropskega deževnega gozda, ki ga spreminjajo v plantaže oljnih palm.