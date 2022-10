Na Novi Zelandiji kmete razburja predlog za davek na 'riganje' krav

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 11.10.2022, 16:08

Vlada Nove Zelandije je razburila s predlogom obdavčitve na toplogredne pline, ki se sproščajo kot posledica iztrebljanja in spahovanja goveda. Kot pojasnjujejo, je to del načrta za boj s podnebnimi spremembami. Šlo bi za prvi takšen ukrep doslej, pravijo odločevalci, ki kmetom svetujejo, da lahko ta strošek pokrijejo tako, da posledično zaračunajo več za okolju prijaznejše izdelke.

Na Novi Zelandiji se je vlada zavezala, da bo do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov in državo popeljala v ogljično nevtralnost. Del tega načrta vključuje zavezo, da bo do leta 2030 zmanjšala emisije metana iz govedoreje za 10 odstotkov do leta 2030, do leta 2050 pa za 47 odstotkov. Na Novi Zelandiji, znani po zelenih prizorih, živi le pet milijonov ljudi. Na prostranih pašnikih pa se pase deset milijonov govedi in 26 milijonov ovac. Kmetijstvo je ključnega pomena za gospodarstvo Nove Zelandije. Mlečni izdelki, tudi za proizvodnjo formule za dojenčke na Kitajskem, državi prinašajo največji zaslužek, piše AP.

Krave na Novi Zelandiji FOTO: AP

Okoljevarstveniki sicer že dalj časa opozarjajo, da je uživanje mesa – še posebej govedine slabo za naš planet oziroma za segrevanje ozračja. Kakšna je povezava med govedorejo in segrevanjem našega planeta? Toplogredni plini, predvsem metan. Kot smo že poročali, je to izjemno močan toplogredni plin, ki precej vpliva na podnebne spremembe. Ker krave pri prebavljanju sproščajo metan, so izpusti v živinoreji pomemben dejavnik globalnega segrevanja ozračja. Krav je po nekaterih ocenah na svetu celo blizu 1,5 milijarde, vsaka pa v ozračje na leto v povprečju izpusti od 70 do 120 kilogramov metana. Znanstveniki zato že dlje časa iščejo načine, kako zmanjšati delež, ki ga emisije goveda prispevajo k podnebnim spremembam. "Govedina predstavlja okoli šest odstotkov beljakovin in okoli dva odstotka kalorij, ki jih zaužijemo v globalu," je kot smo že poročali, povedal Joseph Poore z Univerze v Oxfordu. "Če pa pogledamo z okoljskega vpliva, pa pridobivanje govedine predstavlja okoli 30 odstotkov izpustov toplogrednih plinov, ki jih pridelamo s hrano. Torej imamo veliko neravnovesje med okoljskim vplivom tega produkta in hranili, ki jih zagotavlja," je dodal.

Krave na Novi Zelandiji FOTO: AP

Davek na riganje goveda razburil kmete

Tako so na Novi Zelandiji oblasti predstavile načrt za poseben davek na riganje in iztrebljanje goveda. A s tem so povzročili ogromno razburjenje med kmeti, poroča AP. Kot opozarjajo v združenjih kmetov, bo takšen vladni načrt povzročil, da bodo kmetije zamenjala drevesa, prepričani so, da se bo tako povzročila neverjetna škoda državi. Predsednik združenja Federated Farmers Andrew Hoggard pravi, da kmetje v Novi Zelandiji že več kot dve leti poskušajo sodelovati z vlado pri snovanju načrta za zmanjšanje emisij, ki pa ne bi zmanjšal proizvodnje hrane. "Naš načrt je bil, da bi kmetje še naprej kmetovali," je dejal Hoggard. Namesto tega pa bodo svoje kmetije preprosto prodali, opozarja. Opozicijski poslanci iz konservativne stranke ACT so prepričani, da bi načrt dejansko povečal svetovne emisije s selitvijo kmetijstva v druge države, ki so manj učinkovite pri pridelavi hrane.

Svetovni voditelji so se zavezali k zmanjšanju emisij metana

Zmanjšanje tega toplogrednega plina je ena od ključnih zavez na lanskem podnebnem vrhu Cop26 v Glasgowu, čeprav to ni del uradnih pogajanj v okviru Združenih narodov. Svetovni voditelji so na pobudo ZDA in EU podpisali dogovor, da bodo do konca desetletja za najmanj 30 odstotkov zmanjšali izpuste metana iz ravni leta 2020.

Pobuda za zmanjšanje izpustov metana bi po oceni strokovnjakov lahko bila najbolj učinkovita strategija za zmanjšanje kratkoročnega globalnega segrevanja. Zavezo je podpisalo več kot 80 držav, med njimi tudi države, ki prispevajo okoli polovico globalnih izpustov metana. Z izpolnitvijo zaveze bi se samo na ta račun segrevanje do leta 2050 zmanjšalo za vsaj 0,2 stopinje Celzija.