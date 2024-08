Kriminalna hobotnica: prepovedani morski sadeži za petične goste

A.K. / 28.08.2024, 6:11

Na Hrvaškem odmeva zgodba o krivolovu zaščitenih morskih organizmov. Tam naj bi se vzpostavila kriminalna hobotnica ekskluzivnih morskih restavracij, krivolovcev in preprodajalcev strogo zaščitenih morskih bitij. Ta, med njimi tudi morski datlji, se znajdejo na krožnikih turistov, ki so za prepovedane morske sadeže pripravljeni seči globoko v žep. Morski datelj je ogrožena vrsta školjke, zavarovana s številnimi predpisi. Če so morski datlji del gostinske ponudbe, je to nezakonito dejanje.

Odgovorni urednik hrvaškega portala Morski HR Jurica Gaspar je razkril, da portal že dlje časa razkrinkava veliko kriminalno hobotnico na Jadranu, katere delovanje se, kot pravi, lahko primerja s kriminalnimi združbami, ki tihotapijo droge. Lovke segajo od ekskluzivnih in prestižnih morskih restavracij do krivolovcev in preprodajalcev zaščitenih morskih organizmov na Jadranu, zatrjuje.

Morski datlji FOTO: Shutterstock

Mize elitnih gostov se tako, ko za to poskrbi prava kriminalna združba, ki deluje vzdolž jadranske obale šibijo pod zaščitenimi morskimi sadeži, tudi morskimi datlji, ki jih na hrvaškem poznajo pod imenom prstaci, poroča Morski.hr. Kot pojasnjuje Gaspar gre za niz ekskluzivnih morskih restavracij, ki običajno delujejo po principu nelagalnih 'zasebnih' marin za jahte, s čimer kršijo hrvaški zakon pomorskega dobrega.

Zaseženi morski datlji FOTO: PU Koper

Takšne marine so vaba za turiste z globokimi žepi, ki si na krožnikih večkrat zaželijo tudi prepovedanih vrst morskih dobrot. Kot opozarja Gaspar, postaja ta problem na sosednjem Hrvaškem vedno bolj pereč in doživlja vedno večje razsežnosti. "To je javna skrivnost, za katero se ve že več let in se le poglablja iz leta v leto. Zato smo se zakopali v novinarsko preiskavo nelegalne trgovine z zaščitenimi morskimi sadeži. Naše ugotovitve so alarmantne.!"

Morski datlji FOTO: Shutterstock

Kot je opisal, gre za verigo tihotapcev rib in morskih organizmov, ki jih lovijo in nabirajo krivolovci. Ti pa so nezakonita konkurenca ribičem, ki morajo spoštovati pravila, zakone in plačevati davke. Krivolovci se poslužujejo grozljivih trikov, da ogoljufajo državo, poudarja. Kot trdi, so odkrili, da se morski datlji lovijo in nabirajo v neverjetnih količinah in se potem prodajajo v ekskluzivnih elitnih restavracijah. Kar je najbolj zaskrbljujoče od vsega, je to, da zagotovo vemo, da gostje tja prihajajo in se vračajo prav zaradi takšne prepovedane ponudbe. Prihajajo tja, kamor inšpektorji ne prihajajo v zadostni meri. Ali jih to ne zanima ali pa se jim ne zdi vredno pozornosti, razlaga Gaspar: "Ta nezakonita dejavnost lahko z lahkoto konkurira trgovini z drogami, za to bi se morala država resno odzvati."

Morski datlji FOTO: Shutterstock

Če slišite, da v restavraciji strežejo 'prstace', obvestite oblasti

Morski datelj je ogrožena vrsta školjke, zavarovana s številnimi predpisi. Če so morski datlji del gostinske ponudbe, je to nezakonito dejanje, izpostavljajo na Zavodu za varovanje narave. Ta vrsta školjke, ki se znajde na meniju krivolovcev, raste izjemno počasi. Da doseže velikost 5 cm, ko je zanimiva za prodajo, potrebuje povprečno 20–25 let. Morski datlji živijo v rovih, ki jih izvrtajo v kamnito morsko dno.

Krivolovci jih nabirajo z razbijanjem skal, tudi z eksplozivom, s tem pa obsežno in dolgoročno uničujejo morsko okolje. Nabiralci v trenutku porušijo naravno ravnovesje, ki se je oblikovalo v dolgih stoletjih, saj uničijo bivališča številnih živali in drugih organizmov. V morju se zmanjša tudi količina rib. Območja, kjer nabirajo datlje, postanejo nezanimiva za potapljanje. Obnova uničenega morskega okolja je izredno počasna in dolgotrajna. Uničeno območje potrebuje desetletja, da se obnovi, včasih pa je obnova poškodovanega morskega dna celo nemogoča.

Kot opozarja Zavod za varovanje narave, je prepovedano nabiranje, posedovanje in prodaja morskih datljev. Za nezakonito ravnanje vas lahko kaznujejo carina, policija ali inšpekcija. Pri tem opozarjajo, da uživanje pretihotapljenih školjk lahko povzroči prebavne težave ali celo zastrupitve, saj niso bile zdravstveno pregledane in ni bil opravljen veterinarski nadzor.