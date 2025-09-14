Časzazemljo.si
Ekologija

Modri 'lepotec' pred izumrtjem: ogrožajo ga invazivne kače in turisti

A.K. /14. 09. 2025 17.45
facebook
0

Na Ibizi so ponosni na svojo avtohtono vrsto pisanega kuščarja. A ibiški stenski kuščar, ki se blešči v modrih barvah, in je endemit otoka, ki oprašuje rastline in zatira škodljivce, zato je ključen za tamkajšnji ekosistem, je ogrožen. Grožnjo pa mu predstavljajo invazivne kače in vedno več odpadkov na priljubljenih turističnih točkah.

Skynews piše o žalostni usodi avtohtonega kuščarja balearskih otokov. Na Ibizi, ki je vedno bolj priljubljena turistična točka, poleg turistov, ki povzročajo veliko odpadkov, tem majcenim a dragocenim živalim, grozijo invazivne kače.

Barviti ibiški kuščarji so sicer svetlo modre in zelene barve in so pravi ponos Balearov. Po njihovi podobi so ustvarjeni številni turistični spominki. Kot pa svarijo naravovarstveniki na tem slikovitem španskem otoku, so Ibiški kuščarji žal že na robu izumrtja. Ibiški stenski kuščar je endemičen za Ibizo in sosednjo Formentero ter je ključnega pomena za ekosistem otokov, poudarjajo strokovnjaki, saj oprašuje rastline in zatira škodljivce.

Ibiški kuščar
Ibiški kuščarFOTO: Shutterstock

Invazivne kače kradejo njihov življenjski prostor

Pisani in ljudem neškodljivi plazilec pa je okoli leta 2000 postal ogrožen predvsem zaradi invazivnih kač, ki so tja prispele na uvoženih drevesih. Sklad za ohranjanje narave IbizaPreservation opozarja, da so kače zdaj prisotne na do 90 % otoka, medtem ko se je populacija kuščarjev močno zmanjšala, saj naj bi izginila s približno 70 % površin otoka, kjer so jih doslej opazili.

Ibiški kuščar
Ibiški kuščarFOTO: Shutterstock

Turisti za seboj puščajo odpadke

Še ena grožnja tem modrim plazilcev pa je vedno večja količina plastičnih odpadkov, ki jih na turističnih točkah za seboj puščajo obiskovalci. Dean Gallagher, lovilec kač na otoku, za Sky News pripoveduje, da na Es Savinarju, kjer se ljudje pogosto zbirajo ob sončnem zahodu, nenehno najde trupla mrtvih kuščarjev, zataknjena v zavrženih steklenicah in pločevinkah.

Ibiški kuščar
Ibiški kuščarFOTO: Shutterstock

Zaskrbljujoče: več kot petini plazilcev na svetu grozi izumrtje

Več kot petini vrst plazilcev na svetu grozi izumrtje. Kar več kot 1800 vrst danes uradno že bije bitko za obstoj, za še več kot 1400 vrst pa raziskovalci statusa niso mogli natančno določiti. Kot svarijo, bi bil takšen črni scenarij katastrofalen udarec za svetovno biodiverziteto in tveganje za številne ekosisteme, zato moramo storiti vse, da ga preprečimo. Posebej ogrožene so želve in krokodili, ugotavljajo raziskovalci. Najobsežnejša analiza doslej o stanju plazilcev po svetu, ki so jo objavili v znanstveni reviji Nature, je prinesla zaskrbljujoče ugotovitve. 21 odstotkom vrst plazilcev namreč grozi izumrtje. 52 raziskovalcev je analiziralo podatke z vsega sveta, ki jih je prispevalo več kot 900 znanstvenikov s šestih kontinentov v zadnjih 17 letih. Medtem ko je znano, da je ogroženih 1.829 od 10.196 vrst plazilec na svetu, statusa 1.489 ni bilo mogoče natančno določiti. Ob upoštevanju teh podatkov avtorji ocenjujejo, da je skupno ogroženih približno 21 odstotkov plazilcev po svetu, piše Guardian.

Čeprav mnogi plazilci živijo v sušnih okoljih, kot so puščave in grmičevje, se velika večina vrst pojavlja tudi v gozdovih, kjer jih ogrožajo številni človeški vplivi in posegi, kot sta sečnja in predelava zemljišč za kmetijstvo. Študija je tako tako pokazala, da 30 odstotkom plazilcev, ki živijo v gozdu, grozi izumrtje. Tudi lov je eden od večjih groženj za plazilce, ta predvsem ogroža želve in krokodile, številni so namreč na robu izumrtja. Številne vrste pa, kot ugotavljajo raziskovalci, ogrožajo tudi invazivne rastline. Med njimi so denimo kuščarji in kače in takšna izguba živalskih vrst bi lahko imela katastrofalne posledice na ekosisteme po svetu, razkriva raziskava. "Če bi izginile vse od 1.829 vrst, bi izgubili 15,6 milijarde evolucijske zgodovine," je za The Guardian posvaril Neil Cox, soavtor raziskave iz Svetovne zveze za varstvo narave. "To je evolucija, ki je nikoli ne bi mogli povrniti. To bi pomenilo uničujoč udarec in veliko izgubo za planet," je dodal. Kot je pojasnil, bi izguba plazilcev lahko radikalno spremenila ekosisteme, kar bi lahko imelo negativne učinke na druge vrste. Bogata biodiverziteta pa pomeni zdravo okolje tudi za ljudi, je izpostavil.

