EKOLOGIJA

Množični pogin mladičev pingvinov znanilec podnebnih sprememb

STA, K.H. / 25.08.2023, 9:18

Do konca stoletja bo zaradi podnebnih sprememb več kot 90 odstotkov kolonij cesarskih pingvinov izginilo. Znanstveniki so en tak primer množičnega pogina opazovali konec leta 2022, ko se je na Antarktiki ledena ploskev z več tisoč mladiči pingvinov odlomila in stalila, še preden so dobili vodoodporno perje, potrebno za plavanje.

Cesarski pingvini FOTO: AP Dogodek so znanstveniki opisali v članku, objavljenem v znanstveni reviji Nature v četrtek. V okviru raziskave so spremljali pet kolonij pingvinov v sektorju pri Bellingshausnovem morju na zahodu celine. Po navedbah enega od avtorjev raziskave, britanskega znanstvenika Petra Fretwella, je zaradi utopitve ali podhladitve v navedenem primeru umrlo do 10.000 mladičev. Dogodek na zahodnem robu Antarktike so znanstveniki lahko opazovali prek satelitskih posnetkov. PREBERI ŠE Zaradi uničenja ledene plošče se je utopilo več tisoč pingvinjih mladičev Kot je za britanski BBC pojasnil Fretwell, lahko zaradi globalnega segrevanja ozračja, ki ga povzroča človek, v prihodnje pričakujemo več takšnih primerov. Cesarski pingvini se namreč zanašajo na led, ki je dovolj vzdržen, da na njem lahko odrastejo njihovi mladiči. "Lahko omejimo naše izpuste ogljika, ki povzročajo segrevanje. Če pa tega ne storimo, bomo te znamenite, lepe ptiče pripeljali do roba izumrtja," je bil jasen Fretwell. Štiri kolonije od petih, ki so jih spremljali znanstveniki, so zaradi prehitre talitve ledu ostale brez potomcev. Obseg antarktičnega ledu se od leta 2016 pospešeno zmanjšuje, kot kažejo meritve, pa letos ne bo nič drugače. Z izginjanjem ledu bodo neizogibno izginjali tudi cesarski pingvini.