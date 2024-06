EKOLOGIJA

Milijon koral za obnovo koralnega grebena v Karibskem morju

K.H. / 15.06.2024, 11:01

Koralni grebeni so ključni element morske biotske raznovrstnosti, saj zagotavljajo habitat in hrano za številne morske vrste. A so zaradi množičnega turizma in podnebnih sprememb zelo ogroženi. Zato so projekti za ohranjanje in obnavljanje teh morskih ekosistemov izjemnega pomena. Enega takšnih izvajajo v Kolumbiji, kjer so si zadali cilj, da obnovijo 200 hektarjev koralnega grebena.