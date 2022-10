Mikroplastiko prvič odkrili tudi v materinem mleku, raziskovalci zaskrbljeni

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 09.10.2022, 11:46

Mikroplastične delce so, potem ko so njihove sledi že našli v človeški posteljici, v študiji manjšega obsega odkrili tudi v materinem mleku. Italijanski raziskovalci pa so ob tem odkritju zelo zaskrbljeni glede morebitnih zdravstvenih tveganj za dojenčke. Ti so namreč še posebej občutljivi na vpliv kemičnih onesnaževal, zato znanstveniki opozarjajo, da so na tem področju nujno potrebne nadaljnje raziskave. Poudarjajo pa, da dojenje kljub novi ugotovitvi ostaja daleč najboljši način hranjenja dojenčka in da njegove prednosti še vedno pretehtajo morebitna tveganja.

Raziskava, ki je prvič doslej potrdila prisotnost mikroplastičnih delcev v materinem mleku, je bila objavljena v reviji Polymers. Raziskovalci so, kot poroča Guardian, odvzeli vzorce mleka 34 zdravim materam v Rimu teden dni po tem, ko so rodile. Mikroplastiko so potrdili v kar 75 odstotkih odvzetih vzorcev. Mikroplastični delci, ki so jih odkrili v materinem mleku, so bili večinoma sestavljeni iz polietilena, PVC in polipropilena. Te snovi so sicer pogosto prisotne v embalaži. Vzorci materinega mleka so bili zbrani, shranjeni in analizirani brez uporabe plastike, so poudarili raziskovalci.

Znanstveniki so beležili, kaj so doječe mamice jedle in pile, predvsem pa jih je zanimalo, ali so bila živila zavita v plastično embalažo. Prav tako so nadzirali, katere izdelke za osebno higieno uporabljajo mamice. Mikroplastika je namreč tudi pogostokrat skrita sestavina v naših kozmetičnih izdelkih. A povezave s prisotnostjo mikroplastike v mleku raziskovalci niso našli. To morda nakazuje, da je zaradi vseprisotne mikroplastike v okolju izpostavljenost ljudi mikroplastiki že neizogibna. A tudi tu so potrebne obširnejše raziskave, ki bi lahko v prihodnosti odkrile posebne dejavnike tveganja.

Mati doji otroka. FOTO: Thinkstock

Prednosti dojenja še vedno pretehtajo morebitna tveganja

Raziskovalci rimske bolnišnice Fatebenefratelli ter politehnike italijanske dežele Marke so pred dvema letoma sledove mikroplastike prvič odkrili tudi v človeški posteljici. Znanstveniki so ugotovili, da so bile placente, ki so jih preiskovali, sestavljene ne samo iz človeških celic, ampak tudi iz neorganskih snovi. Znanstveniki so takrat proučevali posteljice šestih zdravih nosečnic, starih od 18 do 40 let, ki so privolile v sodelovanje. V posteljicah so našli 12 drobcev mikroplastike, med drugim polipropilen, ki se uporablja tudi za izdelavo plastičnih zadrg.

Dokaz, da je mikroplastika prisotna tudi v materinem mleku še povečuje našo zaskrbljenost za ekstremno ranljivo populacijo novorojenčkov, opozarja Dr. Valentina Notarstefano iz politehnike italijanske dežele Marke. "Ključno bo oceniti načine za zmanjšanje izpostavljenosti tem onesnaževalcem med nosečnostjo in dojenjem," je dejala. A kot je poudarila, so prednosti dojenja še vedno večje od morebitnih tveganj, ki jih predstavlja prisotnost mikroplastike v mleku. Kot je izpostavila, je namen takšne raziskave pritisk na odločevalce, da zmanjšajo plastično onesnaževanje našega planeta.

Medtem ko v študiji manjšega obsega niso izluščili posebnih dejavnikov tveganja za prisotnost mikroplastike v materinem mleku, je Notarstefanova poudarila, da nosečnicam svetujejo, naj se izogibajo hrani in pijači, pakirani v plastiko, kozmetični izdelkom, ki vsebujejo mikroplastične delce, ter oblačilom iz sintetičnih tkanin.

Vpliv na zdravje ljudi neznanka

Plastični delci pogosto vsebujejo škodljive kemikalije. Predhodne raziskave so že potrdile škodljive učinke mikroplastike na morske živali, a vpliv mikroplastike na ljudi je še vedno velika neznanka in zahteva nadaljnje raziskovanje, poudarjajo znanstveniki. Nedavne raziskave so mikroplastične delce potrdile v prašnih delcih, v hrani, sadju, celo v ustekleničeni vodi, kot posledica tega pa se je ta znašla tudi v človeških iztrebkih. Predvidevanja raziskovalcev sicer kažejo, da naj bi povprečen človek zaužil do pet gramov mikroplastike na teden. Nekaj mikroplastike se izloči iz telesa, preostanek pa bi se lahko nabiral v telesnih organih, predvidevajo znanstveniki. Nedavne raziskave kažejo celo, da del mikroplastičnih delcev lahko vstopi v krvni obtok. O tem, kakšen vpliv ima zaužitje mikroplastičnih delcev na človeka, še ni veliko znanega, a laboratorijski poskusi na živalih so pokazali, da bi lahko povzročali vnetja in določene presnovne težave, je pisal Guardian.