Megalomanska ledena gora se je zagozdila ob 'otoku pingvinov in tjulnjev': bo propadla?

Največja ledena gora na svetu je nasedla v plitvih vodah ob oddaljenem britanskem otoku Južna Georgia, kjer živi na milijone pingvinov in tjulnjev. Zdi se, da se je megalomanska ledena gora zagozdila in naj bi se začela lomiti na jugozahodni obali otoka. Ribiči se bojijo, da se bodo morali boriti z velikimi kosi ledu, kar bi lahko vplivalo na nekatere pingvine, ki se hranijo na tem območju. A znanstveniki mirijo, da so v ledu ujete ogromne količine hranil in da bi lahko ledena gora s taljenjem povzročila celo eksplozijo življenja v oceanu.

Kot poroča BBC, satelitska slika z dne 2. marca 2025 prikazuje ledeno goro A23a približno 80 kilometrov od otoka Južna Georgia. V soboto je 300 m visoka ledena skala udarila v plitvino približno 80 km od kopnega in zdaj se zdi, da se je trdno zagozdila. Verjetno bo ostala bolj ali manj tam, kjer je, dokler se kosi ne odlomijo, meni profesor Andrew Meijers iz British Antarctic Survey.

Nasedanje plošče ob Južni Georgiji je preobrat v skoraj 40-letni zgodbi A23a, ki se je začela, ko se je od ledene police FilcherRonne leta 1986 odlomil mega kos ledu. Njeno pot so napeto spremljali na satelitskih slikah od decembra, ko se je končno osvobodila, potem ko je bila dolga leta ujeta v oceanskem vrtincu.

Napredujoči znaki propadanja

"Prihodnost vseh ledenih gora je njihov propad. Zelo presenetljivo je videti, da je A23a zdržala tako dolgo in da je pri tem izgubila le približno četrtino svoje površine," je za BBC pojasnil profesor Huw Griffiths. Zdaj pa, kot ocenjuje, kaže napredujoče znake propadanja. Vztrajno se krči in izgublja ogromne količine vode, ko se pomika v toplejša morja. Zdaj je ocenjena na 3.234 kvadratnih kilometrov. Plimovanje bo ledeno goro dvigovalo gor in dol, in to bo povzročalo propadanje, menijo raziskovalci.

A kaj to pomeni za življenje na otoku, ki je znano po bogati ekološki pestrosti? Prebivalci otoka so številni pingvini in tjulnji. In če se nekateri strokovnjaki bojijo, kaj bo to pomenilo za življenje na otoku, so drugi bolj optimistični. "To je, kot da bi vrgli bombo polno hranil sredi prazne puščave," za BBC pojasnjuje prof. Nadine Johnston iz organizacije British Antarctic Survey. Leta 2004 je ledena gora na drugem območju, imenovanem Rossovo morje, negativno vplivala na uspešnost razmnoževanja pingvinov, kar je povzročilo skokovit porast smrti. Toda strokovnjaki zdaj menijo, da se bo večina ptic in živali v Južni Georgii izognila tej usodi. Nekateri pingvini, ki iščejo hrano na polici, kjer je obtičala ledena gora, bi lahko bili prizadeti, a bi se ptice lahko preselile na druga krmišča ter se tako prilagodila. Ekolog Mark Belchier, ki svetuje vladi Južne Georgie, meni: "Če se razbije, bodo nastale ledene gore verjetno predstavljale nevarnost za plovila, saj bi lahko plovilom omejile dostop do lokalnih ribolovnih območij."

Ledena gora A-23A se je leta 1986 odcepila od ledene police Filchner-Ronne na obali Antarktike, a se je hitro zasidrala na dno Weddlovega morja in tako praktično postala velik ledeni otok. Potem se je začela ledena gora premikati. Površina A-23A je merila skoraj 4000 kvadratnih kilometrov, kar je za petino površine Slovenije, in velja za največjo ledeno goro. A ne le zaradi svoje širine, pač pa tudi zaradi svoje višine. Ledena plošča je bila debela približno 400 metrov – za primerjavo, najvišji nebotičnik v Evropi London Shard je visok "le" 310 metrov. Premikanje so v zadnjih mesecih pospešili vetrovi in tokovi in zdaj se premika proti severni konici Antarktičnega polotoka. Kot večino ledenih plošč iz Weddlovega morja bo tudi A-23A skoraj zagotovo odnesel antarktični cirkumpolarni tok, ki jo bo potisnil proti južnemu Atlantiku v smeri, ki ji pravijo kar "ulica ledenih gora". Sčasoma se vse ledene plošče, ki odjadrajo v Atlantski ocean, stalijo in izginejo. Znanstveniki ledeno goro A-23A pozorno spremljajo.