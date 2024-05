Lokalna skupnost v tožbo zaradi polja lilij

K.H. / 01.05.2024, 6:30

Prebivalci majhnega mesteca na jugovzhodu Nizozemske so vložili tožbo proti pridelovalcu cvetja. Ta namreč namerava nekaj metrov od njihovih hiš zasaditi polje lilij. Na prvi pogled se zdi takšna tožba absurdna, a razlog za nasprotovanje lokalne skupnosti je povsem ekološki ...

Le kdo bi lahko nasprotoval čudovitemu pogledu na polje lilij? Čeprav se zdi to skoraj absurdno, pa imajo zaskrbljeni prebivalci v kraju Sevenum na jugovzhodu Nizozemske dober razlog za to.

"Res so zelo lepe cvetlice, a težava je, ker se za njihovo gojenje uporablja veliko strupov," je pojasnila Irene Hermans, ki živi tik ob polju, kjer pridelovalec načrtuje nasad lilij.

Skorajda ni pridelka, za katerega se porabi toliko pesticidov kot za lilije. Prav zaradi tega se je Irene skupaj s 34 drugimi lokalnimi prebivalci odločila, da vloži tožbo, s katero želijo pridelovalcu Petru van Meijelu preprečiti, da bi na polju zasadil lilije.

"Razumem, da imajo pomisleke. Vendar jaz teh pomislekov nimam. Čutim se odgovornega za svoje zaposlene in tudi za svoje okolje," van Meijel odgovarja na skrbi lokalnih prebivalcev. Na vprašanje, ali bi lahko pridelava lilij vplivala na zdravje ljudi in živali v bližini, pa odgovarja: "Ne, mislim, da ne."

Čeprav obstajajo predpisi glede uporabe pesticidov pri gojenju lilij, pa mnogi znanstveniki menijo, da bi morali biti ti predpisi veliko bolj strogi. Opozarjajo, da je težava v tem, da pridelovalci uporabljajo izdelke, ki niso dokazano varni. "Opravljenih je bilo veliko raziskav. Toda problem je, da nikoli niso pravilno preučevali tveganja za Parkinsonovo in podobne bolezni možganov," meni nevrolog Bas Bloem.

In četudi je uporaba pesticidov dovoljena, pa nizozemski nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje (RIVM) ljudi, ki živijo v bližini polj, v času, ko se ti uporabljajo, pozivajo, naj bodo previdni. "Otroci morajo v notranje prostore, perila ne smemo sušiti zunaj, ali pustiti obutve zunaj, zapreti je treba okna in vrata ter zunanje kroženje zraka. Prav tako se nekaj ur ne smemo gibati na prostem," je Irene naštela priporočila RIVM.

"Vsak teden te lilije škropijo z okoli 19 različnimi izdelki za zaščito pridelka. Vsak teden. Vse to za luksuzni pridelek, ki gre v izvoz," pa dodaja Thijs Kuipers, občinski svetnik za okolje.

Zdaj bo o usodi polja lilij odločalo sodišče, ki naj bi svojo odločitev sprejelo do 8. maja.