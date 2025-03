Golob: Pokojninska reforma ne bo daljšala delovne dobe. Ostaja 40 let

Junija 2019 je osupljiva fotografija haskijev, ki 'hodijo po vodi' na Grenlandiji, osupnila svet,se bliskovito razširila in postala viralna. Podobo je v čas ujel Steffen Olsen, podnebni znanstvenik na Danskem meteorološkem inštitutu in vodja Blue Action, evropskega projekta, ki raziskuje vpliv spreminjajoče se Arktike na vreme in podnebje.

"Reakcija sveta takrat me je presenetila," za BBC šest let kasneje pripoveduje Olsen. "Presenetilo me je, da je toliko ljudi to dojelo kot čudovito fotografijo. A zame je to ilustracija strašljive situacije, ki se nam dogaja." Psi so dejansko 'do gležnjev' brodili po stopljeni vodi po morsken ledu v Inglefield Bredningu na severozahodu Grenlandije. Kot pojasnjuje, je fotografija iluzija: "Ljudje ne vidijo morskega ledu pod površino, ampak le pse, ki hodijo po vodi."

Olsen je fotografijo posnel med potovanjem z ekipo znanstvenikov, ki so spremljali razmere na morju in ledu v bližini mesta Qaanaaq, enega najbolj severnih mest na svetu. Pripravljali so znanstvene instrumente, ki so jih nameravali uporabili pozimi. Kot se spominja, so se tla pod njihovimi nogami dobesedno stalila.

"Potovali smo nekaj ur in jasno je bilo, da je bilo taljenje ledu na naši predvideni poti ekstremno ... Led se je bolj ali manj stopil pod našimi nogami, medtem ko smo potovali po njem," se spominja Olsen. "Bili smo zelo presenečeni ... Iskali smo suha mesta, da bi spravili pse in vprego iz vode, a jih ni bilo na vidiku. Obrnili smo se in se vrnili na obalo." Psi se namreč običajno zelo obotavljajo, da bi si zmočili tace, pojasnjuje Olsen. "Običajno, ko se srečamo z vodo, je to zato, ker so v morskem ledu razpoke in morajo psi skakati čez vodo, kar sovražijo. Vendar je bilo ta dan zanje pravzaprav zelo toplo, zato mislim, da so bili v resnici veseli, da so se 'ohladili'," pravi in dodaja, da so temperature na dan dosegle 14 stopinj Celzija.