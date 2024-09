Poginule jate lastovk: množično reševanje v Avstriji, pomoč potrebujejo tudi pri nas

A.K. / 18.09.2024, 7:06

Po Evropi pustoši ciklon Boris, ki je prinesel uničujoče poplave in hud mraz. Takšna sprememba pa katastrofalno vpliva tudi na živalski svet. Tako iz Avstrije kot tudi iz Slovenije prihajajo srce parajoči prizori onemoglih, prezeblih in poginulih jat lastovk. Kot so sporočili iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic (DOPPS), je usoda lastovk žal v razmerah, ki smo jim priča zadnje dni, negotova.

Avstrijska organizacija za pravice živali Tiershuzt Austria poroča o srce parajočih prizorih – mrtvih pticah, ki ležijo po pločnikih, in številnih, povsem oslabelih jatah lastovk, ki pa brez pomoči ne bodo preživele. Kot piše Bild, je v Avstriji zaradi mraza, silovitega dežja in posledično pomanjkanja hrane poginilo na tisoče lastovk. Aktivisti za pravice živali so organizirali veliko reševalno akcijo in pozivali lokalne prebivalce, naj rešijo oslabele ptice, prosijo pa tudi donacije za njihovo prehrano. Takšno vreme za ptice namreč pomeni smrtno nevarnost, ptice so se morale boriti z lakoto in mrazom. Ptice selivke je na poti v prezimovališča namreč v Avstriji ujelo močno deževje. Zaradi visoke vlažnosti v zraku praktično ni žuželk, s katerimi se ptice selivke hranijo med letenjem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Temu se pridružujejo nizke temperature, ki še dodatno povečajo izčrpanost ptic. Aktivisti za pravice živali v Avstriji tako pozivajo lokalne prebivalce, naj poškodovane ptice zbirajo v škatle in jih pripeljejo v reševalne centre. Kot pojasnjujejo, kljub nenehnemu delu na terenu število klicev na pomoč presega njihove zmožnosti, zato iščejo pomoč ljudi, ki bi lahko prevzeli oslabljene ptice na Dunaju in jih prepeljali v center, kjer jim bodo nudili pomoč. Kot opisujejo na Facebooku, je vsako uro več ptic, ki potrebujejo njihovo pomoč, in reševalna akcija ptic postaja vedno večja. Ljudje pa se trudijo in po svojih najboljših močeh pomagajo premraženim živalim v stiski.

Mraz lastovke presenetil tudi v Sloveniji

Mraz je lastovke presenetil tudi v Sloveniji. Zaokrožili so namreč številni posnetki ptic, ki se v iskanju zavetja množično stiskajo ob stenah fasad. Nenavadni prizori, ki jih pri nas nismo vajeni. Kot pojasnjujejo v Društvu za preučevanje ptic Slovenija (DOPP), lastovkam nenadna ohladitev nikakor ni po godu: "Lastovke v primerih dolgotrajne ohladitve in dežja težje letijo zaradi umika letečih žuželk, njihove glavne hrane, pa pogosto stradajo. V zavetju čakajo na izboljšanje razmer, nemalokdaj pa se tudi stiskajo druga k drugi, da tako ohranjajo telesno toploto."

images FOTOGALERIJA 1 / 3 Lastovke v stiski FOTO: Prasnic VISUALS Žiga Prasnic chevron-left chevron-right

Kako jim lahko pomagamo?

Žal je v vremenskih razmerah, ki smo jim priča zadnje dni, zanje usoda negotova, opozarjajo. Obnemoglim lastovkam lahko pomagamo, vendar je za mnoge velikokrat že prepozno, izpostavljajo. Kot svetujejo, lahko obnemoglim lastovkam pomagamo tako, da jate pustimo na mestu, kjer jih najdemo in jih ne preganjamo, saj z letenjem porabljajo nujno potrebno energijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Azil za prostoživeče živali se v takih primerih zelo hitro napolni, zato lahko k manjšemu številu lastovk pripomoremo tudi sami. Namestimo jih na suho in toplo, dodatno pa jim lahko ponudimo hrano – ličinke mokarjev (dostopni v bolje založenih trgovinah za hišne ljubljenčke). Ob izboljšanju vremena bodo lastovke spet poletele in napolnile svoje trebuščke. Držimo pesti, da jim to uspe čim v čim večjem številu, še pozivajo v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.

Kot smo poročali, so poplave dele Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške prizadele po obilnem deževju, ki ga je minuli konec tedna s sabo prinesel ciklon Boris. Ponekod so poplavne vode povzročile pravo opustošenje in po zadnjih podatkih terjale najmanj 21 smrtnih žrtev. Pet ljudi je umrlo v Avstriji, sedem v Romuniji, šest na Poljskem in trije na Češkem.