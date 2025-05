Plohe in nevihte spremljajo lokalni nalivi s sodro

Tropska območja so lani izgubila 6,7 milijona hektarjev gozdov, kar je območje v velikosti skoraj Irske oziroma več kot tri Slovenije.

Prvič se je zgodilo, da so bili glavni razlog za uničenje tropskih gozdov požari, ugotavlja platforma Global Forest Watch, ki sta jo vzpostavila ameriški think tank World Resources Institute (WRI) in Univerza v Marylandu. Doslej je bilo glavni razlog za uničevanje gozdov kmetijstvo.

Številka, ki se je glede na leto 2023 povečala za 80 odstotkov, je "enakovredna izgubi 18 nogometnih igrišč na minuto", je opozorila predstavnica WRI Elizabeth Goldman. "To je rdeči alarm – poziv k ukrepanju za vsako državo, vsako podjetje in vsakega človeka, ki mu je mar za planet," je poudarila.