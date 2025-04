Ko so milijoni protestirali, je Trump spet igral golf

Ornitologe je razburila odločitev Evropske Unije, da znova dovoli lov na divje grlice v Španiji, Franciji in Italiji. Divja grlica je namreč vrsta, ki je na globalni ravni še vedno zelo ranljiva in še vedno obstaja tveganje za njeno izumrtje. Lovci so to odločitev pozdravili, a društva za zaščito ptic močno nasprotujejo takšni odločitvi. Označili so jo za kratkovidno in nepremišljeno. Pod streli bo zdaj lahko padlo 132.000 grlic.

Grlice, ki se bodo to pomlad vrnile v Evropo, bodo precej manj gostoljubno sprejete, saj je EU izglasovala, da lovcem znova dovoli streljanje na nežne ptice. Na to vrsto grlice, ki se vsako leto preseli iz podsaharske Afrike v Evropo, je bila od leta 2021 stroga prepoved lova. To je obrodilo sadove in ranljiva ptica si je nekoliko opomogla, njena populacija v zahodni Evropi se je povečala za 40 odstotkov, poroča Euronews.

images FOTOGALERIJA 1 / 3 icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock





Nevarnost izumrtja grlic po vsem svetu

Evropski lovci trdijo, da to pomeni, da so ptice spet pošten plen, voditelji EU pa so se strinjali, da so izpolnjeni pogoji, ki omogočajo trajnostnostni odstrel. Za naravovarstvenike pa je uspeh, ki ga je obrodila prepoved lova, tudi razlog za ohranitev zakonodaje. Po podatkih Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) so grlice, ki spadajo v družino golobov in golobic, namreč še vedno izpostavljene nevarnosti izumrtja po vsem svetu. "Grlica je opravila svoje. Ko smo jo pustili na miru, je začela okrevati. Toda vlade niso izpolnile svojega cilja," svari Barbara Herrero iz društva BirdLife Europe.

Ljudje na cedilu pustili simbol zvestobe

Ptico, ki slovi po svoji zvestobi, grlice se namreč parijo za vse življenje in so tako pogosto prikazane na porokah kot simbol ljubezni, so ljudje pustili na cedilu, opozarja Herrero. "Namesto da bi zaščitili habitate, hitijo z odpravo prepovedi lova. To je nepremišljeno in kratkovidno. Vemo, kam vodi ta pot – naravnost nazaj na rob. Evropska komisija bi morala ostati trdna in obdržati prepoved lova," je jasna.

Koliko grlic je po novem dovoljeno odstreliti?

icon-expand Divja grlica FOTO: Shutterstock