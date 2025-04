Srbski delavci med poletjem množično na Hrvaško: 'Na mesec tudi 4000 evrov'

Na koale, ki jih je prizadelo divjanje ognjenjih zubljev, zdaj iz helikopterjev prežijo ostrostrelci. Avstralske oblasti si namreč prizadevajo usmrtiti te ikonične sesalce, potem ko je gozdni požar opustošil njihov življenjski prostor, poroča Independent . Čeprav oblasti trdijo, da je to zato, da bi živalim prikrajšali muke, aktivisti za zaščito živali menijo drugače. Besni so in sporočajo, je bilo doslej ustreljenih že več kot 700 koal, bojijo se, da jih bo v prihodnjih dneh še več.

Zračni ostrostrelci Ministrstva za energijo, okolje in podnebne ukrepe tako patruljirajo na območju nacionalnega parka Budj Bim v jugozahodni Viktoriji. Tam je ogenj prejšnji mesec opustošil območje potem, ko je udar strele sprožil uničujoč gozdni požar. Odstrel, kot pojasnjujejo, izvajajo zaradi strahu, da bo populacija koal stradala in umrla zaradi izgube 2000 hektarjev nacionalnega parka. Toda Jess Robertson , predsednica združenja Koala Alliance, opozarja, da so lokalne skupnosti zgrožene nad uporabljeno metodo in dodala: " Iz helikopterja nikakor ne morejo ugotoviti, ali je koala v slabem stanju."

Viktorijanska premierka Jacinta Allan je branila izbrani ukrep in dejala, da so bile koale "resno poškodovane in v veliki stiski. Po preučitvi okoliščin se je ta pristop izkazal za način, kako resnično prepoznati, da so bile koale v veliki stiski. Ta nasvet sem prejela s strani ocen strokovnjakov za divje živali." Toda prav številni raziskovalci koal opozarjajo, da je pristop le še en primer "v dolgi vrsti slabega upravljanja vrste in njenega habitata" , še poroča Independent.

Predstavnik združenja Koala Alliance je na Facebooku delil slike helikopterja, ki kroži nad opustošenim gozdom. Dodali so: " Še vedno streljajo na koale. Število smrtnih žrtev narašča. Če bi koale ustrelili z dreves, bo to pomenilo, da bo veliko mladičev prepuščenih trpljenju in smrti. To je podlo. To je kruto. Prav zaradi tega oblasti nikoli niso želela, da bi javnost izvedela, kaj počnejo."

Koalam grozi izumrtje

Koale najpogosteje najdemo v evkaliptusovih gozdovih, ki se raztezajo vzdolž avstralske vzhodne obale, od s soncem obsijanih obal Queenslanda do hladnih gorskih gozdov Južne Avstralije, piše WWF Avstralija. Koale se za hrano in zatočišče zanašajo na te bujne gozdove in se hranijo skoraj izključno z listi evkaliptusa. Na dan lahko pojedo do 500 gramov listov, pri čemer s svojim izostrenim vohom izberejo najbolj sveže liste. Toda ne glede na to, kako sočni so listi, ima ta omejujoča prehrana tako malo hranil, da morajo koale nameniti neverjetno veliko časa za počitek. Pravzaprav lahko porabijo tudi do 20 ur na dan za svojo najpomembnejšo dejavnost za preživetje – spanje.

Koale se običajno začnejo pariti pri dveh do štirih letih. Samci z dišečimi žlezami na prsih označujejo svoja ozemlja in privabljajo samice koal. Mladiči bodo ostali v materini vreči do šest mesecev, nato pa začnejo sami raziskovati. Pri 12 mesecih bo mladič dosegel neodvisnost in se v svet podal sam, dokler ne bo našel svojega koščka gozda, ki ga bo imenoval dom, opisujejo v WWF.

Kot opozarjajo, na žalost ikonična podoba ni dovolj, da bi rešili koale pred grožnjo izumrtja. V zgodovini so jih lovili zaradi krzna, kar je v 20. stoletju povzročilo znaten upad populacije. Medtem ko jih danes zaradi tega razloga ne lovijo več, se koale zdaj soočajo z vedno večjim številom groženj – od krčenja gozdov zaradi razvoja kmetijstva in mest do širjenja smrtonosnih bolezni zanje in napadov psov. Leta 2022 so bile koale uvrščene na seznam ogroženih v nekaterih avstralskih območjih. Prihodnost te ikonične živali je odvisna od naših nujnih ukrepov za zaščito njih in njihovih gozdnih domov, poudarjajo.