Kritično ogroženi bornejski orangutani še vedno tarča krivolovcev

A.K. / 11.10.2023, 13:14

Nova raziskava razkriva temno skrivnost azijskega otoka Borneo. Kritično ogroženi bornejski orangutani, ki živijo na tem otoku, a so tik pred izumrtjem, so namreč še vedno žrtve nelegalnega pobijanja. Kot ugotavljajo raziskovalci, naj bi se kar v 30 odstotkih vasi na otoku v zadnjih petih do desetih letih kljub strogi prepovedi še vedno pobijalo orangutane. In to v velikem obsegu.

Populacija orangutanov z Bornea se je v zadnjih 60 letih zmanjšala za več kot 50 odstotkov, življenjski prostor te vrste pa se je v zadnjih 20 letih zmanjšal za najmanj 55 odstotkov, kažejo podatki Svetovnega sklada za naravo (WWF). Bornejski orangutan je na robu izumrtja, so leta 2016 sporočili s Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN). Bornejski orangutan je bil takrat iz kategorije ogroženih živali premeščen v kategorijo kritično ogroženih, ki je zadnja stopnja pred izumrtjem.

Bornejski orangutan FOTO: Shutterstock

Na otoku Borneo, ki je razdeljen med Malezijo, Brunej in Indonezijo, živi namreč le še okoli 100.000 orangutanov, medtem ko jih je bilo leta 1973 288.500. Do leta 2025 naj bi se njihovo število zmanjšalo na 47.000. Izumrli bi lahko v naslednjih 50 letih, so opozorili v organizaciji. Ogroža jih predvsem sečnja gozdov, ki predstavljajo njihovo življenjsko okolje. Deževne gozdove na otoku spreminjajo v plantaže za pridobivanje palmovega olja, papirja in gume. 66.570 živali pa so v zadnjih 40 letih ulovili in ubili, je poročala STA.

Še vedno nezakonito pobijanje kritično ogroženih primatov

A nove raziskave kažejo, da orangutane na otoku Borneo še naprej nezakonito ubijajo, verjetno v velikem številu, ne glede na to, da potekajo projekti za rešitev kritično ogrožene vrste primata. Raziskovalci so se, tako poroča Guardian, tako podali na azijski otok, kjer so se pogovarjali z več kot 400 prebivalci otoka, ki pa so imeli zanje slabe novice.

Mladiček orangutana FOTO: Shutterstock

Kljub temu, da gre za tabu in kaznivo dejanje, so raziskovalci iz pogovorov pridobili dokaze, da se še vedno dogaja krivolov te zaščitene živali v vsaj 30 odstotkih od 79 vasi, ki so jih obiskali. Intervjuje s prebivalci so opravljali v letih 2020 in 2021. Med drugim so jim postavili vprašanje: "Kdaj je nazadnje kdo v vaši vasi ubil orangutana?"

Raziskovalka Emily Massingham iz Univerze v Queenslandu, ki je vodila študijo, je za Guardian povedala, da so bili razlogi za pobijanje, ki so jih navedli prebivalci, različni in kompleksni. Samice pogosto ubijejo zato, da bi ujeli njihove mladiče in jih prodali za hišne ljubljenčke. Orangutane včasih ubijejo, če zaidejo na plantaže, pa tudi zaradi mesa. Nekateri pa pod streli končajo zaradi strahu ljudi, saj se živali premikajo na vrtove in kmetijske površine, kjer pridejo v konflikt z ljudmi: "Ugotovili smo, da orangutane še vedno pobijajo in da je to pogost pojav v zadnjih petih letih. Šokiralo me je, da so imeli v 30 odstotkih obiskanih vasi dokaze za uboj vsaj ene živali v zadnjih petih do desetih. Vsaka smrt orangutanov bo verjetno močno vplivala na njihovo populacijo, saj so dolgožive živali, ki se počasi razmnožujejo," je še poudarila raziskovalka.

Bornejski orangutan se od sumatranskega orangutana po videzu razlikuje po širšem obrazu in krajši bradi ter nekoliko temnejši barvi. Severozahodni Bornejski orangutani so najbolj ogrožena podvrsta. Njegov življenjski prostor sta resno prizadela sečnja in lov, tako da je ostalo le še okoli 1500 osebkov. Veliko habitatov na tem območju je majhnih in razdrobljenih. Orangutani na severovzhodu Bornea so najmanjši po velikosti in jih najdemo v Sabahu in vzhodnem Kalimantanu vse do reke Mahakam. Srednjebornejski orangutani so najštevilnejša podvrsta, z najmanj 35.000 posamezniki, kažejo podatki WWF.