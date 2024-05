Kot podvodni gozdni požari: korale žrtev naraščajočih temperatur

A.K. / 05.05.2024, 11:14

Korale so postale žrtve naraščajočih svetovnih temperatur, ki so v preteklem letu podrle zgodovinske rekorde – predvsem zaradi fosilnih goriv, ki povečujejo emisije toplogrednih plinov, pospešil pa jih je tudi močan El Niño, ki segreva temperature oceanov. Dogajanje na koralnih grebenih je v tem trenutku podobno podvodnim gozdnim požarom, svari avstralska znanstvenica Kate Quingley.

Veliki koralni greben nudi ene najlepših podvodnih razgledov, a je, kot poroča CNN, tudi prva frontna linija podnebnih sprememb. Turkizne vode, ki pod seboj skrivajo neprecenljiv pisan ekosistem, se namreč segrevajo z rekordno hitrostjo.

Veliki koralni greben FOTO: Shutterstock

Za Velikim koralnim grebenom je najhujše poletje v zgodovini in ameriška nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) je prejšnji mesec sporočila, da se svet sooča s svetovnim množičnim beljenjem koral, o čemer smo že poročali. Koralni grebeni po vsem svetu namreč že četrtič (in drugič v enem desetletju) doživljajo množično beljenje, so opozorili znanstveniki. Kot izpostavljajo, je to posledica segrevanja oceanov zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek. Beljenje koralnih grebenov je bilo od februarja 2023 do danes potrjeno v vsaj 53 državah ali regijah, je poročal AP.

Koralni grebeni FOTO: AP

Korale postale žrtev naraščajočih temperatur

Korale so tako postale žrtve naraščajočih svetovnih temperatur, ki so v preteklem letu podrle zgodovinske rekorde – predvsem zaradi fosilnih goriv, ki povečujejo emisije toplogrednih plinov, pospešil pa jih je tudi močan El Niño, ki segreva temperature oceanov v tem delu sveta, piše CNN. Kot za medij pojasnjuje raziskovalka in znanstvenica iz avstralske fundacije Minderoo Kate Quingley, je dogajanje v naših oceanih v tem trenutku podobno podvodnim gozdnim požarom. Kot opozarja, je to rdeči alarm, da preprečimo točko preloma, od koder, če se ta zgodi, ne bo več poti nazaj.

V največjem koralnem grebenu na svetu, avstralskem Velikem koralnem grebenu, je beljenje leta 2022 prizadelo 90 % koral. FOTO: AP

Beljenje koral se zgodi, ko morski vročinski valovi obremenijo korale, kar povzroči, da izločijo alge, ki jim dajejo barvo. Korale si lahko opomorejo od beljenja, če se temperature znova normalizirajo, vendar bodo propadle, če bo voda ostala toplejša kot običajno.

Kot svari, bi uničenje teh morskih ekosistemov pomenilo smrtno obsodbo za približno četrtino vseh vrst, katerih preživetje je odvisno od koralnih grebenov. FOTO: AP

Beljenje teh dragocenih ekosistemov se že dlje časa dogaja v različnih regijah po svetu. V največjem koralnem grebenu na svetu, avstralskem Velikem koralnem grebenu, je beljenje leta 2022 prizadelo 90 % koral. Tretji največji koralni greben na svetu, Floridski koralni greben, pa je lani doživel množično beljenje, so spomnili.

"To vodi v izumrtje," je za CNN dejal profesor Ove Hoegh-Guldberg, podnebni znanstvenik na Univerzi v Queenslandu v Avstraliji in glavni znanstvenik pri The Great Barrier Reef Foundation. Kot svari, bi uničenje teh morskih ekosistemov pomenilo smrtno obsodbo za približno četrtino vseh vrst, katerih preživetje je odvisno od koralnih grebenov. To bi, kot dodaja, ogrozilo približno milijardo ljudi, ki se za hrano in preživetje zanašajo na ribe, ki plavajo v koralnih grebenih. Ti pa zagotavljajo tudi zaščito za obalo, saj zmanjšujejo vpliv poplav, ciklonov in dviga morske gladine.

Glavni razlog: kurjenje fosilnih goriv

Da je bilo množično beljenje koralnih grebenov razglašeno v svetovnem merilu, je bilo treba beljenje večjega obsega dokumentirati v vsakem od večjih oceanskih bazenov, vključno z Atlantskim, Tihim in Indijskim oceanom, tako na severni kot na južni polobli. To je že drugo 'svetovno' beljenje koral v zadnjih 10 letih. Zadnje se je končalo maja 2017. Zaradi močnega podnebnega vzorca El Nino, ki je segrel svetovne oceane, je trajalo kar tri leta.

Letošnje beljenje sledi najbolj vročemu letu v zgodovini, ki ga je prav tako poganjal El Nino. "Ker se svetovni oceani še naprej segrevajo, postaja beljenje koral vse pogostejše in hujše," je za AP pojasnil Derek Manzello iz NOAA.

Da svet ne naredi dovolj za zaščito koralnih grebenov, je za AP dejal posebni odposlanec Združenih narodov za ocean Peter Thomson. Prepričan je, da bi morali vse pomembne koralne grebene vključiti v zaščitena morska območja. Kot je izpostavil, je glavni vzrok za globalno beljenje koralnih grebenov sežiganje fosilnih goriv, kar povzroča emisije toplogrednih plinov in segrevanje oceanov. Kot meni, se svet sooča z ogromno tragedijo dragocenega ekosistema in temu ne moremo več ubežati: "Četrto množično beljenje je le znanilec tega, kar prihaja."