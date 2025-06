Konec z baloni in vlažnimi robčki?

Osnutek odloka, ki so ga objavile španske oblasti, je namenjen izpolnjevanju zavez Španije glede ciljev trajnostostnega razvoja ZN glede odgovorne potrošnje in proizvodnje ter ohranjanja oceanov. Vlažilni robčki in baloni so namreč peti in deveti najpogostejši plastični predmeti za enkratno uporabo, ki jih najdejo na evropskih plažah. Španska vlada je ob predstavitvi poudarila, da imajo morski odpadki čezmejni značaj in veljajo za vse večji svetovni problem.

Zakon, ki ga pripravlja španska vlada, bi prepovedal uporabo vlažilnih robčkov in balonov. Proizvajalcem takšnih robčkov bi naložili kritje stroškov čiščenja zamašenih kanalizacijskih odtokov in čistilnih naprav v državi, poroča Euronews.

Vlažni robčki, tudi tisti, izdelani iz naravnih polimerov, imajo negativen vpliv na okolje in slabo vplivajo na delovanje kanalizacijskih in čistilnih omrežij, poudarjajo španski zakonodajalci. Kot pojasnjujejo, ker se ne razgradijo popolnoma, povzročajo zamašitve v kanalizacijskem sistemu, kar zmanjša njegovo sposobnost zadrževanja vode in poveča tveganje za poplavljanje. Okoljski stroški tega priljubljenga hišnega pripomočka so tako ogromni, saj se je izkazalo, da se celo biorazgradljivi robčki obdržijo leta. Poleg tega, da onesnažujejo vodne poti, lahko vlakna in mikrovlakna iz teh robčkov povzročijo pogin živali, ki jih pomotoma zaužijejo.

Vsak Evropejec na leto ustvari skoraj 190 kilogramov odpadne embalaže. V Evropi vsako leto nastane 25,8 milijona ton plastičnih odpadkov, od katerih jih manj kot 30 % ločeno zberemo za predelavo. Še vedno približno 31 % odpadkov pristane na odlagališčih, 39 % v sežigalnicah, neprešteti pa neposredno v naravi. Po ocenah Ellen MacArthur Foundation je kar 95 % vrednosti embalaže izgubljene po kratki ali enkratni uporabi, kar letno znese okoli 72 milijard evrov, so zapisali pri Ekologih brez meja . Izračunali so, da plastična embalaža predstavlja kar 59 % vseh plastičnih odpadkov.

Proizvodnja plastike in sežiganje plastičnih odpadkov po svetu prispevata okoli 400 milijonov ton CO2 letno. V 28 članicah EU letno porabimo kar 46 milijard plastenk, 16 milijard lončkov za kavo in 2,5 milijarde kosov embalaže za prevzem ali dostavo pripravljene hrane. Hrana in pijača 'za s sabo' sta postali navada, ki ima velike posledice za okolje. Lončki za kavo, pijača v plastenkah in embalaža za pripravljeno hrano pogosto pristanejo v naravi, še opozarjajo Ekologi brez meja.

Poslanci Evropskega parlamenta so že pred časom sprejeli ukrepe za bolj trajnostno embalažo in zmanjšanje količine odpadne embalaže v EU. Nekatere vrste plastične embalaže za enkratno uporabo bodo tako od 1. januarja 2030 prepovedane. To so embalaža za enkratno uporabo za nepredelano sveže sadje in zelenjavo, embalaža za hrano in pijačo, ki se pripravi in zaužije v kavarnah in restavracijah, embalaža za posamezne porcije (na primer za prelive, omake, smetano, sladkor), miniaturna embalaža za toaletne izdelke v hotelih