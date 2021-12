Za 'masaker' koal v Avstraliji bodo sodili moškemu in dvema podjetjema

EKOLOGIJA

Karmelina Husejnović / 30.12.2021, 17:42

Avstralske oblasti so proti lastniku zemljišča in dvema podjetjema podale več kot 250 obtožb o mučenju živali zaradi poboja 70 koal med akcijo čiščenja terena v letu 2020. Sojenje se bo predvidoma začelo februarja. V zadnjih letih je populacija koal v nekaterih delih Avstralije drastično upadla, med drugim zaradi gozdnih požarov in izgube naravnega habitata.

Koale FOTO: AP

Avstralsko javnost je februarja 2020 pretresla novica, da so v nasadu gozdnega drevja v kraju Cape Bridgewater, okoli 377 kilometrov jugozahodno od prestolnice Melbourne, našli kar 21 pobitih koal, pod posekanim drevjem pa so jih našli še več deset ranjenih. Oblasti so morale zaradi hudih poškodb uspavati 49 ranjenih koal, mnoge med njimi so bile tudi podhranjene, dehidrirane in so utrpele zlome. Sledila je temeljita preiskava, ki bo kmalu dobila tudi sodni epilog.

Krutega dejanja so obtoženi lastnik zemljišča in dve podjetji. Moški in podjetje za zemeljska dela sta obtožena povzročanja "nerazumne bolečine in trpljenja na desetinam koal", poleg tega pa sta obtožena tudi uničenja koal, ki so zaščitena živalska vrsta. Eno obtožbo za motenje populacije koal pa so podali še proti podizvajalcu.

Najvišja zagrožena kazen za posamezno obtožbo mučenja živali je več kot 218.000 avstralskih dolarjev (približno 140.000 evrov) za podjetje, za posameznika pa je najvišja zagrožena kazen več kot 90,870 avstralskih dolarjev (približno 58.000 evrov) ali 12 mesecev zaporne kazni.

Prva obravnava na okrožnem sodišču v Portlandu bo predvidoma februarja.

Okoljevarstvena skupina Friends of the Earth Australia (Prijatelji Zemlje Avstralija) je v času razkritja poboja koal dogodek označila za masaker in opozorila na brezobzirno uničevanje narave in živali, ki je prisotno v tej industriji.

Koala z mladičem na drevesu FOTO: Dreamstime

Koale ogroža več dejavnikov

Koale so zaščitena vrsta v Avstraliji, njihovo preživetje pa je ogroženo zaradi več dejavnikov, med drugim tudi zaradi človeškega ravnanja.

Populacija koal je med drugim utrpela hude izgube med avstralskimi požari leta 2019, ki so zajeli več kot 48.000 kvadratnih kilometrov površine samo v zvezni državi Novi Južni Wales. Po podatkih Svetovnega sklada za naravo (WWF) je v obsežnih požarih več kot 60.000 koal umrlo, utrpelo poškodbe ali izgubilo svoj naravni habitat.

Strokovnjaki svarijo tudi, da vrsti grozi izumrtje na določenih območjih zaradi pojava bolezni, kot je klamidija, ki pri koalah povzroča slepoto in boleče ciste v reproduktivnih organih, kar lahko pripelje do neplodnosti ali smrti. Koale so zaradi podnebnih sprememb še bolj dojemljive za to bolezen, saj se klamidija med populacijo koal v stresnih okoljskih pogojih, kot so denimo huda vročina, suša in izguba habitata, širi hitreje.

V poročilu avstralske vlade o stanju koal, ki so ga objavili sredi letošnjega leta, predlagajo, da se koalam podeli status ogrožene vrste v zveznih državah Queensland, Novi Južni Wales in na Teritoriju glavnega mesta Avstralije. Na teh območjih namreč njihova populacija v zadnjih letih drastično upada.