'Ko jih v morju opazimo, bi se jih morali razveseliti, namesto, da se pritožujemo'

K.H. / 21.06.2024, 6:01

Morski travniki so življenjsko pomembni za naše ekosisteme, saj zagotavljajo hrano in zatočišče za tisoče morskih vrst, nepogrešljivi so za proizvodnjo kisika in blaženje podnebnih sprememb. Žal se povsod po svetu hitro izgubljajo. Prav zato bosta trgovsko podjetje Spar Slovenija in zavod YouSea skupaj izvajala akcije čiščenja in ohranjanja morskih travnikov v slovenskem morju.

Morski travniki FOTO: Ciril Mlinar

Po oceni Programa Združenih narodov za okolje vsako leto izgubimo približno sedem odstotkov morskih travnikov, teh dragocenih habitatov. "Kar pomeni, da vsake pol ure izgine površina enaka velikosti nogometnega igrišča," je opozorila molekularna biologinja Irena Fonda, sicer tudi direktorica zavoda YouSea. Zavod si prizadeva za zaščito slovenske obale, morja in biotske raznovrstnosti v njem ter za dolgoročno ohranjanje ribjih populacij in drugih organizmov.

Morski travniki zagotavljajo hrano in zatočišče za tisoče morskih vrst FOTO: Borut Furlan

Prav morski travniki pa so izredno pomembni ekosistemi, ki zagotavljajo hrano in zatoščiče za tisoče morskih vrst, prav tako pa so nepogrešljivi za proizvodnjo kisika in blaženje podnebnih sprememb. V prizadevanju za njihovo zaščito se je Zavodu YouSea pridružilo podjetje Spar Slovenija, tako bodo skupaj izvajali akcije čiščenja morskih travnikov v slovenskem morju.

"Želimo si, da bi se vsi začeli vsaj malo bolj zavedati pomembnosti morskih trav in morskih travnikov za življenja vseh nas. Ko jih v morju opazimo, bi se jih morali razveseliti, namesto, da se nad njimi pritožujemo. Podpora podjetja Spar Slovenija nam omogoča, da učinkoviteje izvajamo naše poslanstvo ohranjanja biotske raznovrstnosti v morju in ozaveščamo javnost o pomenu trajnostnega ravnanja z morskim okoljem," pravi Fonda.

Med livadami morske trave pogosto srečamo tudi velikega leščurja FOTO: Borut Furlan

V Sparu pa pravijo, da s tem podpirajo prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti morja in krepijo svojo trajnostno zavezo za boljši jutri. Kot največji trgovec v Sloveniji po prodaji rib se Spar zaveda odgovornosti, da okolju v čim večji meri vrača in ga ohranja, zato so se odločili podpreti projekte zavoda YouSea. "V Sparu verjamemo, da so zdrava morja in oceani ključnega pomena za prihodnost našega planeta, zato želimo prispevati k njihovemu ohranjanju. V sodelovanju z zavodom YouSea si bomo prizadevali za pozitiven vpliv na morske ekosisteme in ohranjanje naravnih virov za prihodnje generacije," je izpostavila vodja trajnostnega razvoja v Sparu Slovenija Maša Šprajcar-Rančić.

Morske travnike bodo očistili

Partnerja bosta skupaj izvajala akcije čiščenja morskih travnikov v slovenskem morju, ki nudijo zavetje številnim organizmom. V slovenskem morju za mnoge morske organizme primanjkuje ustreznih bivališč, saj večino morskega dna prekriva mulj. "Morski travniki nudijo ključna življenjska okolja, razmnoževalna območja in varna zavetja za številne morske organizme, vključno z ribami, rakci, školjkami, iglokožci. Mnogo vrst, ki so gospodarsko pomembne za naše ribištvo, se vsaj v eni fazi svojega življenjskega cikla zanaša na te travnike. Ohranjanje morskih travnikov pomeni ohranjanje bogatega in raznolikega podvodnega sveta, ki je bistven za zdravje naših morij in naše prihodnosti," so sporočili.

Morski travniki so življenjsko pomembni za naše ekosisteme FOTO: Ciril Mlinar

Projekt vključuje tudi ozaveščanje o pomenu morskih travnikov za ekosisteme ter spodbujanje trajnostnih praks med prebivalci in obiskovalci obalnih območij. S tem skupnim trajnostnim projektom želita Spar in zavod YouSea prispevati k dolgoročnemu varovanju morskega okolja in ohranjanju biotske raznovrstnosti v slovenskem morju.

Spar bo svojo zavezanost ohranjanju morske biotske raznovrstnosti sporočal tudi s pomočjo uradne oznake Mar nam je za morje, ki jo podeljuje zavod YouSea svojim podpornikom.

Sicer pa si podjetje v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo že od leta 2017 prizadeva za ohranjanje čistosti slovenskih voda. V okviru svoje trajnostno naravnane iniciative Skupaj za boljši jutri so poleg Blejskega in Soboškega jezera v preteklosti čistili tudi obalo Fiese in reke Dravo, Muro, Ščavnico, Savo, Krko in Ljubljanico.