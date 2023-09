Ko 'dežuje' plastika: v oblakih odkrili mikroplastične delce

A.K. / 30.09.2023, 19:17

Japonski znanstveniki so mikroplastiko tokrat našli kar v oblakih. Prisotnost drobcenih mikroplastičnih delcev v oblakih so odkrili v okolici največje japonske gore Fudži in tudi gore Ojama. Kot svarijo raziskovalci, prisotnost mikroplastičnih delcev v oblakih, ki lahko povzroči 'plastične padavine', pomeni nevarnost za onesnaženje vsega, kar zaužijemo in popijemo.

Poročali smo o tem, da so mikroplastiko našli že na najbolj oddaljenih mestih na planetu in celo tik pod Mount Everestom. Znanstveniki so mikroplastiko leta 2020 tako 'ujeli' na nadmorski višini nad 8000 metrov – tik pod vrhom 'strehe sveta'. Gre za najvišjo točko, kjer so do zdaj našli mikroplastiko na našem planetu. Tudi v snegu Antarktike so znanstveniki odkrili prve dokaze o prisotnosti mikroplastike na tem kontinentu. Našli so jo tudi na Arktiki. Mikroplastika je očitno kot sled iz drobtinic, ki jo za seboj pušča človek, kamorkoli se odpravi.

Gora Fuji v oblakih FOTO: Shutterstock

Zdaj pa so raziskovalci sporočili, da so mikroplastiko našli celo v oblakih na območju gore Fuji, piše Euronews. Kot opozarjajo raziskovalci, bi lahko mikroplastika v oblakih še prispevala k podnebnih spremembam. Raziskavo so objavili v znanstveni reviji Environmental Chemical Letters, izvedli pa so jo raziskovalci iz japonske Univerze Waseda. To naj bi bila prva študija, ki je odkrila mikroplastiko v zraku v oblačni vodi v prosti troposferi in atmosferski mejni plasti. To odkritje pa je še posebej skrb vzbujajoče za naše podnebje, so poudarili.

Gora Fudži v oblakih FOTO: Shutterstock

Kot ugotovitve raziskave povzema Independent, zdaj vemo, da oblaki vsebujejo mikroskopske koščke plastike, ki pa lahko posledično postanejo "plastične padavine". Znanstveniki se zato bojijo, da bi lahko ti delci onesnažili "skoraj vse, kar jemo in pijemo". Kot so pojasnili, so v delcih v zraku našli devet različnih vrst polimerov, analiza pa je pokazala, da mikroplastika v zraku v oblačni vodi izvira predvsem iz oceana. "To pomeni, da je mikroplastika morda postala sestavina oblakov in bi lahko zato preko 'plastičnih padavin' onesnažila skoraj vse, kar jemo in pijemo. Kopičenje mikroplastike v ozračju bi lahko bistveno spremenilo ekološko ravnovesje planeta in povzročilo hudo izgubo biotske raznovrstnosti," so opozorili.

Mikroplastika je definirana kot širok spekter sintetične in polsintetične plastike z velikostjo delcev, ki niso večji od petih milimetrov. Spomnimo, plastični delci pogosto vsebujejo škodljive kemikalije. Predhodne raziskave so že potrdile škodljive učinke mikroplastike na morske živali, a vpliv mikroplastike na ljudi je še vedno velika neznanka in zahteva nadaljnje raziskovanje, poudarjajo znanstveniki.

Nedavne raziskave so mikroplastične delce potrdile v prašnih delcih, v hrani, sadju, celo v ustekleničeni vodi, kot posledica tega pa se je ta znašla tudi v človeških iztrebkih. Predvidevanja raziskovalcev sicer kažejo, da naj bi povprečen človek zaužil do pet gramov mikroplastike na teden. Nekaj mikroplastike se izloči iz telesa, preostanek pa bi se lahko nabiral v telesnih organih, predvidevajo znanstveniki. Nedavne raziskave kažejo celo, da del mikroplastičnih delcev lahko vstopi v krvni obtok.

O tem, kakšen vpliv ima zaužitje mikroplastičnih delcev na človeka, še ni veliko znanega, a laboratorijski poskusi na živalih so pokazali, da bi lahko povzročali vnetja in določene presnovne težave, je pisal Guardian. Mikroplastiko so doslej našli v krvi, globoko v pljučih in celo v materinem mleku.