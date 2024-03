Kje na svetu dihajo najčistejši in kje najbolj onesnažen zrak?

A.K. / 23.03.2024, 10:01

Le sedem držav na svetu se je lahko v letu 2023 pohvalilo z zrakom, ki zadovoljuje smernice kakovosti zraka WHO. Svetovno poročilo o kakovosti zraka je preučilo zrak v 134 državah. Ugotovitve pa so zaskrbljujoče. Znanstveniki so onesnaženje zraka označili za globalno zdravstveno katastrofo. Najmanj onesnažen zrak v skladu s smernicami WHO imajo v Avstraliji, Estoniji, na Finskem, Grenadi na Karibih, Islandiji, Mauritiusu in Novi Zelandiji. Slovenija je obarvana rumeno, kar pomeni, da onesnaževala v zraku do trikrat presegajo priporočene vrednosti.

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2021 objavila posodobljene smernice in priporočila o kakovosti zraka. Strožje smernice sporočajo, da imajo onesnaževala v zraku škodljiv vpliv na zdravje že pri nižjih koncentracijah, kot so bile predpisane v trenutni zakonodaji. Posledično je Svetovna zdravstvena organizacija po sistematičnem pregledu zbranih dokazov prilagodila skoraj vse ravni ključnih onesnaževal zunanjega zraka. Znižala je ravni za delce PM10 in PM2,5, NO2, SO2 in CO ter opozorila, da je preseganje na novo določenih koncentracij povezano z velikim tveganjem za zdravje. Hkrati pa bi lahko spoštovanje novih smernic rešilo na milijone življenj.

Onesnažen zrak FOTO: Shutterstock

Le sedem držav zadovoljuje nove smernice

In kako je tri leta po implementaciji novih pravil? Poročilo o svetovni kakovosti zraka, ki je bilo objavljeno ta teden, kaže zaskrbljujočo sliko. Le sedem držav na svetu zadovoljuje nove smernice, poroča Euronews. 124 držav presega varne vrednosti delcev PM 2.5. In prav ti med različnimi onesnaževali predstavljajo največje zdravstveno breme PM2,5, saj lahko ti drobni delci vstopijo v krvni obtok.

Povezali so jih s srčnimi in pljučnimi boleznimi, visokim krvnim tlakom, povečanim tveganjem za astmo, depresijo in anksioznostjo. Katera so še ostala onesnaževala zraka in kako vplivajo na zdravje? Ključna onesnaževala vključujejo delce (PM), dušikov dioksid (NO2), ozon (O3) in žveplov dioksid (SO2). Kratkotrajna in dolgoročna izpostavljenost tem onesnaževalom je povezana s srčno-žilnimi boleznimi, možgansko kapjo, KOPB (kronično obstruktivno pljučno boleznijo), pljučnim rakom, astmo, zmanjšano funkcijo pljuč, vplivi na razvoj možganov in centralnega živčnega sistema, povečanim tveganjem za prezgodnji porod in zmanjšano porodno težo.

Kje dihajo najbolj čist zrak? FOTO: Shutterstock

Kje dihajo najbolj čist zrak na svetu in kje najbolj onesnažen?

Katerih sedem držav dosega varne ravni kakovosti zraka? Glede na poročilo je bila kakovost zraka v skladu s smernicami le v Avstraliji, Estoniji, na Finskem, v Grenadi na Karibih, Islandiji, na Mauritiusu in Novi Zelandiji. Poleg njih so varne ravni dosegli še Portoriko, Bermudi in Francoska Polinezija. Najčistejši zrak v Evropi je imela Islandija, sledita pa Estonija in Finska.

Kje pa je zrak najbolj onesnažen? Medtem ko je svetovni zrak na splošno veliko čistejši, kot je bil v večjem delu prejšnjega stoletja, še vedno obstajajo države, kjer so stopnje onesnaženosti še posebej nevarne za javno zdravje, piše Guardian. Kot izpostavljajo, v najbolj onesnaženi državi, Pakistanu, ravni PM2,5 več kot 14-krat presegajo smernice WHO, ugotavlja poročilo. Za Pakistanom pa so najbolj onesnažene države še Indija, Tadžikistan in Burkina Faso.

Smog v Indiji FOTO: Profimedia

Slovenija obarvana rumeno

Spodbudno je, da so številna evropska mesta od poročila za leto 2022 pokazala napredek, saj je bilo leta 2023 kar 54 odstotkov razvrščenih kot zelenih v primerjavi z 39 odstotki leto prej. Za označevanje ravni onesnaženosti so namreč uporabili barvno lestvico, pri čemer se je veliko evropskih držav uvrstilo v kategorijo zelenih. Med najmanj onesnaženimi so bili Švedska, Irska, Norveška, Portugalska, Lihtenštajn, Danska, Združeno kraljestvo, Andora, Latvija, Ukrajina, Nizozemska, Luksemburg, Švica, Nemčija, Belgija, Francija, Avstrija, Španija in Rusija.

Slovenija je obarvana rumeno, kar pomeni, da onesnaževala v zraka do trikrat presegajo priporočene vrednosti. V isto kategorijo so uvrstili še Češko, Madžarsko, Malto, Slovaško, Ciper, Bolgarijo, Hrvaško in Poljsko. Kot izpostavljajo, je največ napredka zaznati na Hrvaškem, ki je glede na meritve onesnaženje z delci PM 2.5 znižala za kar 40 odstotkov v primerjavi z letom 2022. To je dosegla s povečanjem uporabe obnovljivih virov energije, ki doslej predstavljajo več kot 31 odstotkov energetske mešanice v državi – kar je precej nad povprečjem EU, ki znaša 23 odstotkov, še poroča Euronews.

Zaradi pomanjkanja podatkov v afriških državah sicer tretjina prebivalcev na tej celini nima dostopa do podatkov o kakovosti zraka, kar pomeni, da jih veliko ni bilo mogoče vključiti v študijo. "Čisto, zdravo in trajnostno okolje je univerzalna človekova pravica," poudarja Frank Hammes, izvršni direktor podjetja IQAir, ki je pripravilo poročilo. Aidan Farrow, znanstvenik za kakovost zraka pri Greenpeace International, pa poudarja, "da je leta 2023 onesnaženost zraka postala svetovna zdravstvena katastrofa."

Spomnimo

Onesnaženost zraka v Evropi se je v zadnjih 20 letih zmanjšala, a kljub temu večina evropske populacije diha zrak, ki presega smernice WHO za onesnaževala. To je glavna ugotovitev raziskave, o kateri poroča Guardian in ki so jo vodili na barcelonskem institutu za javno zdravje. Raziskovalci so tokrat preučili vrednosti onesnaževal v zraku v več kot 1400 pokrajinah v 35 evropskih državah. Na preučevanih območjih skupno živi več kot 543 milijonov ljudi.