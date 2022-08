Vplivnico, ki je na posnetku jedla velikega belega morskega psa, preiskuje policija

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 02.08.2022, 13:37

Kitajsko vplivnico zaradi posnetka, na katerem speče in je pripravljeno 'meso' velikega belega morskega psa, ki je uvrščen med ranljive vrste živali, preiskuje policija. Vplivnica pod psevdonimom Tizi v videoposnetku vidno uživa v prehranjevanju z veličastno ribo, za katero so oblasti mesta Nanchong po preiskavi že potrdile, da je bil v resnici veliki beli morski pes. Posnetek je sprožil razburjenje na družbenih omrežjih.

Vplivnica z morskim psom. FOTO: Twitter

"Morda je videti strašljivo, a njegovo meso je povsem nežno," v posnetku, nad katerim se zgraža kitajska javnost, pove vplivnica Tizi z 8 milijoni sledilcev, medtem ko uživa na žaru pečeno meso ranljivega velikega belega morskega psa, ki je na Kitajskem zaščiten. Posnetek je bil objavljen v sredini julija, doslej pa ga je Tizi že odstranila z družbenih omrežij. Kot piše Guardian, je bilo iz posnetka razvidno, da je vplivnica na tržnici ob podpori mimoidočih najprej odvila približno dva metra veliko ribo in se ulegla vzdolž nje, da bi pokazala, da je morski pes večji od nje. Morskega psa nato s pomočjo razpolovi, marinira in speče na žaru ter pripravi in poje.

Beli morski pes, ki se je znašel na njenem krožniku, spada med ranljive vrste, kar je oznaka za stopnjo ogroženosti določene vrste, za katere je verjetno, da bodo izumrle, če se ne izboljšajo njihovi življenjski pogoji. Populacije morskih psov, ki so najpomembnejši plenilci v oceanih, so v zadnjih nekaj desetletjih ogrožene, zlasti zaradi lova na plavuti in industrijskega ribolova. Na Kitajskem je ta vrsta morskega psa zaščitena, nezakonito posedovanje lahko pomeni zaporno kazen od pet do deset let. "Ogabno je, da lahko spletna zvezda poje zaščiteno žival pred milijoni gledalcev," je napisal eden izmed uporabnikov družbenih omrežij v odzivu na posnetek. Zaenkrat še ni znano, ali bo Tizi za dejanje tudi kaznovana. Lokalnim medijem je, kot piše Guardian, povedala, da je morskega psa pridobila na legalen način, a njene trditve se ne skladajo, zato primer zdaj preiskuje policija.

Več kot polovica vrst morskih psov in skatov v Sredozemlju ogroženih

Kot smo že pisali, je glede na podatke Mednarodne unije za ohranitev narave (IUCN) je od 73 vrst morskih psov in skatov, ki jih najdemo v sredozemskih vodah, več kot polovica ogroženih. Te ocena je še slabša od tiste, ki so jo podali pred 10 leti. Kar 20 vrst so označili za kritično ogrožene, kar pomeni, da so v naravnem okolju tik pred izumrtjem. Eden od teh je morski pes vrste navadni sklač. Morski psi so od nekdaj pokazatelji stanja morskega ekosistema, saj so na vrhu prehranske piramide, njihovo izumiranje je zato zelo zaskrbljujoče.

Kot so izpostavili v poročilu so za izginjanje populacije morskih psov odgovorne vse vrste ribolova. Dve sredozemski državi pa prednjačita po ulovu morskih psov med leti 2000 in 2015: Libija (4260 ton) in Tunizija (4161 ton). Ti državi ulovita okoli trikrat več morskih psov in skatov od Italije (1347 ton) in Egipta (1141 ton). Nekatere vrste se lovijo ciljno in za njih obstaja trg, večina pa jih je ulovljenih kot prilov oziroma nezaželeni ulov, ki se ga vrže nazaj v morje, kjer pa ribe poginejo, opozarjajo v poročilu. Več kot 60 vrst so našli v vlečnih mrežah, v nekaterih območjih pa morski psi in skati predstavljajo več kot tretjino ulova ulovljenega s parangali. Kritično ogrožene velike bele morske pse lovijo z visečimi mrežami, ki pa so nezakonite. Precej morskih psov in skatov pa ulovijo tudi s troslojnimi mrežami pri malem ribolovu.

Veliki beli morski pes FOTO: iStock

Morski psi še posebej ranljivi

A ni le ribolov tisti, ki ogroža stanje morskih psov v Sredozemlju. Vse bolj pereč problem so tudi plastični odpadki, s katerimi se hranijo morski psi, saj mislijo, da gre za hrano. Kot poudarja Andrej Gajić, profesor biologije in direktor ustanove Sharklab ADRIA, ne moremo več ignorirati vprašanja, kako vsa ta plastika in onesnaževala, ki se vežejo nanjo ter kopičijo v živalih, vplivajo na njihovo zdravje. Nemalokrat se morski psi v plastične odpadke tudi zapletejo, zaradi česar lahko poginejo.

Pogosto se dogajajo tudi goljufije, ugotavlja poročilo. "Testiranje DNK je pokazalo, da mnogi potrošniki mislijo, da jedo sredozemsko mečarico, dejansko pa so jedli ilegalno meso morskih psov. To pa zaradi vsebnosti živega srebra, ki je v nekaterih vrstah daleč od zakonsko varnih mej uživanja, predstavlja tudi zdravstvena tveganja za potrošnike," so opozorili na WWF. Zakaj so morski psi še posebej ranljiva morska bitja? "Počasi rastejo, pozno spolno dozorijo in po dolgem obdobju imajo malo število mladičev, kar pomeni da prekomerni ribolov uniči zaloge, ki jih potem ni moč obnoviti," so opozorili pri Svetovni organizaciji za varstvo narave.