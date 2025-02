EKOLOGIJA

Kanal preplavilo več kot 1000 plastičnih flamingov

K.H. / 01.02.2025, 17:38

V kanalu pred mestno hišo v Bristolu se je pojavila jata plastičnih flamingov. Gre za umetniško instalacijo, s katero želi umetnik opozoriti na problem plastike v morjih in oceanih. A odzivi na instalacijo so mešani, nekatere prebivalce je zmotilo, da so tudi sami flamingi izdelani iz plastike.