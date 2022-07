Farmacevtski koktejl zastruplja morski živelj: v eni ribi sledi 17 zdravil

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 24.07.2022, 15:26

Raziskovalci so na Floridi naredili študijo, v kateri so preučevali, ali se zdravila, ki prispejo v morje, kopičijo tudi v morskih živalih. Raziskava razkriva sledi 58 zdravil, med njimi so denimo opioidi in antidepresivi, v izjemno redki vrsti ribe z latinskim imenom Albula vulpes. Kot opozarjajo znanstveniki, Florida ni osamljen primer.

Ribe na Floridi proti svoji volji uživajo alarmantno število zdravil, so ugotovili raziskovalci. Tri leta trajajoča raziskava v zalivu Biscayne pod okriljem Univerze na Floridi je prinesla zaskrbljujoče ugotovitve. V eni izmed rib vrste Albula vulpes, katere populacija na Floridi je v upadanju, so med raziskovanjem farmacevtskega onesnaženja morskih vrst tako odkrili sledi kar 17 zdravil.

Albula vulpes FOTO: Shutterstock

Raziskovalci so analizirali kri in ostala tkiva 93 rib, ki običajno plavajo v nizkih in toplih priobalnih vodah. Odkrili so, da je v povprečju v eni ribi sedem zdravil, rekorderka pa je imela v sebi sledi kar 17 zdravil. Seznam zdravil, ki so jih našli v živalih, vključuje zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, antidepresive, zdravila za zdravljenje prostate, antibiotike in zdravila proti bolečinam. Sledi zdravil, ki jih uporabljamo za lajšanje naših zdravstvenih težav, so našli tudi v plenu rib, med njimi so rakci in ostale manjše ribe, kar kaže, da se farmacevtski ostanki nalagajo tudi v ostalih morskih organizmih.

Farmacevtski izdelki v oceanu pristanejo s človeškimi odpadnimi vodami z onesnaževalci, ki jih čistilne naprave ne morejo odstraniti. Ogrožene pa niso le ribe na Floridi. Študija, že pred tem objavljena v znanstveni reviji PNAS, je pokazala, da so farmacevtski izdelki prisotni na več kot 25 odstotkih testnih mest vzdolž 258 rek po vsem svetu, vključno z Amazonko in Temzo. Na četrtini testirnih mest so raziskovalci zaznali številna onesnaževala, vključno z antibiotiki, sulfametoksazolom in ciprofloksacinom ter zdravilom loratadin, ki se uporablja za lajšanje alergij. Nekatere izmed aktivnih farmacevtskih sestavin, ki so bile najpogosteje odkrite, so še zdravilo za sladkorno bolezen metformin, zdravilo za epilepsijo karbamazepin in kofein.

Zdravstveni vpliv na morske organizme še ni znan

Kako farmacevtsko onesnaženje vpliva na morsko življenje, znanstveniki še preučujejo, saj specifični učinki na zdravje morskih organizmov še niso znani, a kot poroča Guardian, že obstajajo dokazi, da imajo zdravila v oceanih več negativnih vplivov na morski ekosistem. Tudi pri izredno majhnih odmerkih lahko izpostavljenost farmacevtskemu onesnaženju namreč vpliva na vedenje rib in tako škoduje njihovemu razmnoževanju, selitvi in preživetju.

Kot poroča Guardian, so leta 2013 znanstveniki s švedske univerze Umea, ki je kot partnerica sodelovala tudi v tej raziskavi, ugotovili, da so bili ostriži, potem ko so bili izpostavljeni zdravilom proti anksioznosti, manj prestrašeni in manj družabni. To bi lahko vplivalo na njihove prehranjevalne navade in njihovo razmoževanje. Leta 2016 so znanstveniki odkrili še, da so lososi, ki so bili izpostavljeni istim zdravilom, hitreje plavali in kazali bolj tvegano vedenje. Raki, ki so bili izpostavljeni antidepresivom, so prav tako kazali spremembe v vedenju. Ti so se vedli bolj drzno, povečali so tudi čas, ki so ga namenili iskanju hrane, zato pa so lahko bolj ranljivi za plenilce.

Vodja študije Jennifer Rehage je izsledke ocenila kot resnično alarmantne: "Farmacevtski izdelki so za razliko od cvetenja alg ali motne vode nevidna grožnja morskemu ekosistemu. Kljub temu rezultati te analize kažejo, da gre za veliko grožnjo morskemi svetu in poudarjajo nujno potrebo po reševanju naših dolgoletnih težav s čiščenjem odpadne vode," je dejala.