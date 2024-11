Jezni podnebni aktivisti nad terence: 'Ti avtomobili ubijajo Valencijčane'

A.K. / 06.11.2024, 10:25

Podnebni aktivisti iz skupine Tire Extinguishers so v Edinburghu udarili po terencih. Kot trdijo, so terenci zaradi enormnih izpustov neposredno povezani z ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so bile smrtonosne poplave v Španiji. Tako so iz solidarnosti z žrtvami poplav v Valencii pripravili protestno akcijo. Terence, ki so se znašli na njihovi poti, so porisali s sloganom: Ti avtomobili ubijajo Valencijčane.

Smrtonosne poplave v Španiji so odnašale življenja in uničevale domove. Podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, so povzročile za približno 12 odstotkov večjo količino padavin v Španiji in podvojile verjetnost za razvoj tako močnega neurja, ki je pustošilo po Valencii, poroča AP. Hitro analizo vzrokov za smrtonosno neurje je pripravila mednarodna skupina znanstvenikov World Weather Attribution. Kot ugotavljajo, so podnebne spremembe najverjetnejša razlaga za ekstremne padavine v južni Španiji, saj lahko toplejše ozračje zadrži več vlage, kar povzroči močnejše nalive. Skupina je sicer opozorila, da njena analiza še ni dokončna. Doslej jim je namreč uspelo preučiti zgodovinska podatke o padavinah na tem območju, ki kažejo, da se enodnevni močnejši padavinski dogodki v tej regiji povečujejo, saj emisije zaradi izgorevanja fosilnih goriv segrevajo planet.

Poplave v Paiportu FOTO: AP

Nad terence

Da je za grozljive prizore iz Španije odgovorno človeštvo, opozarjajo tudi v Edinburghu. Tam so, kot trdijo podnebni aktivisti, iz solidarnost z žrtvami poplav v Valencii, opozorili na nepremišljene okoljske prakse, ki onesnažujejo okolje. Med njimi je, kot izpostavljajo, tudi vožnja s terenci. Ti bi bili, kot so opozarjali protestniki v Edinburghu, če bi bili država, peti največji onesnaževalci na svetu. Podnebni aktivisti Tire Extinguishers so tako, kot poroča Euronews, v znak solidarnosti z žrtvami uničujočih poplav v Valencii porisali več terenskih vozil v mestu. Skupina Tire Extinguishers, ki je izvedla akcijo, je na terenska vozila, ki so bila parkirana v mestu, pisala slogan "Ti avtomobili ubijajo Valencijčane", da bi, kot pravijo, poudarili vlogo, ki jo imajo terenska vozila pri podnebni krizi.

Cilj skupine je doseči prepoved terencev v mestih. Aktivisti, da bi opozorili na veliko vlogo terencev pri podnebni krizi, uporabljajo tudi nezakonite taktike, kot so izpraznitev avtomobilskih pnevmatik in uničevanje vozil. Tokrat pa trdijo, da so uporaba terencev in izpusti, ki jih povzročajo, neposredno povezani s smrtonosnimi poplavami v Valencii. Skupina je v objavi na svojem profilu X zapisala: "Ogorčeni prebivalci Edinburgha so sinoči ukrepali in poudarili nesorazmerno vlogo SUV-ov pri povzročanju katastrofalnih vremenskih razmer, kot je to, kar je v Španiji ubilo več kot 200 ljudi." Kot so dodali: "Če bi bili športni terenci država, bi bili peti največji svetovni onesnaževalec. Leta 2023 je bilo na svetovnih cestah več kot 360 milijonov SUV-jev, ki so proizvedli eno milijardo ton CO2, kar je 10 odstotkov več kot leta 2022. Posledično se je svetovna poraba nafte povečala za 600.000 sodov na dan, kar je več kot četrtina celotne rasti povpraševanja po nafti."

'Nevarni za ostale udeležence v prometu'

"Terenci (t. i. SUV) so veliki porabniki goriva, imajo visoke izpuste CO2 in so zelo nevarni za ostale udeležence v prometu. Nakup in uporaba tovrstnih vozil je v veliki meri posledica zavajajočih oglasnih sporočil avtomobilske industrije, ne pa dejanskih mobilnostnih potreb. Študije namreč kažejo, da se v kar 90 odstotkih primerov terenska vozila uporabljajo na asfaltu, le slabih 10 odstotkov pa jih je uporabljenih na terenu. Z vožnjo takega vozila v mestu se povzroča prekomerno onesnaževanje, poleg tega pa so takšna vozila dokazano nevarnejša za vožnjo kot manjša vozila," pa so za naš portal pojasnili v društvu za sonaraven razvoj Focus. Kot poudarjajo v organizaciji Clean Cities and Respires, terenska vozila porabijo več kot 20 odstotkov več goriva kot povprečni avtomobili, če pa so udeleženi v trčenju s pešcem ali kolesarjem, se tveganje smrtnih žrtev poveča za 30 odstotkov. Več prispevajo tudi k emisijam nevarnih delcev (59 odstotkov več PM10 in 45 odstotkov več PM2,5), saj so težja in povečujejo obrabo pnevmatik.