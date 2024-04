Z dopusta brez tujih rastlin, plodov ali semen: kaj lahko imate v kovčku?

Anja Kralj / 25.04.2024, 12:04

Se odpravljate na počitnice? Če se boste zaljubili v tamkajšnje rastline ali sadeže, jih nikar ne pakirajte v kovčke, ampak prej preverite, ali je njihov vnos v Slovenijo sploh dovoljen. Vnos rastlin iz tretjih držav je namreč lahko tveganje za zdravje tukajšnjih rastlin, opozarja uprava za varno hrano.

Bolezen bakterijski ožig oljk, ki jo povzroča bakterija Xylella fastidiosa, je uničila več milijonov oljčnih dreves v italijanski deželi Apulija. Bakterija je bila verjetno na območje vnesena že leta 2008 z rastlinami kavovca iz Amerike. O najdbah te bakterije in škodi, ki jo je povzročila, poročajo tudi iz drugih evropskih držav. In to ni edina bolezen, ki se lahko s plodovi, semeni ali rastlinami razširi tudi k nam, opozarjajo na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Bakterijski ožig oljk FOTO: Shutterstock

Zato pozivajo vse, ki bodo za prvomajske praznike odpotovali v države zunaj Evropske unije, naj v Slovenijo ne prinašajo tamkajšnjih rastlin, plodov in semen. Z njimi lahko v Slovenijo namreč vnesejo tudi škodljivce in bolezni rastlin, ki pomenijo tveganje za zdravje tukajšnjih rastlin, opozarjajo.

Kaj lahko prinesete iz držav izven EU?

UVHVVR potnike obvešča, da lahko brez sanitarnega spričevala iz tretjih držav v prtljagi s seboj prinesejo le ananas, kokos, durian, banane in datlje. Druge plodove ali rastline jim lahko ob mejni kontroli odvzamejo, v primeru izgubljene prtljage pa lahko rastlinski material v kovčku tudi zgnije.

Durian FOTO: Thinkstock

Kot pojasnjujejo, podnebne spremembe in človekove dejavnosti, kot so trgovanje in potovanja, močno vplivajo na rastline. Škodljivi organizmi rastlin lahko brez primernega ukrepanja povzročijo ogromno gospodarsko in okoljsko škodo: "Zato je treba za preprečevanje vnosov bolezni in varovanja zdravja rastlin v Evropski uniji vse rastline, ki se uvažajo iz držav zunaj EU, ustrezno pregledati in opremiti s fitosanitarnim spričevalom. Rastline, ki bi škodljivce in bolezni rastlin lahko prenašale med državami Evropske unije, pa je treba opremiti z rastlinskim potnim listom."

"Škodljivce in bolezni rastlin lahko nevede prinesejo tudi popotniki, ki s potovanj iz tretjih držav v svoji prtljagi domov kot spominek prinesejo rastline, plodove ali semena. Na rastlinah, sadežih oziroma plodovih, semenih in nekaterih izdelkih iz rastlin (na primer leseni spominki, ki niso dovolj obdelani, ali izdelki, v katere so vdelana semena) se lahko skrivajo škodljivci in bolezni rastlin, ki lahko ogrožajo rastline v EU. Vnos rastlin, semen, plodov in rastlinskih izdelkov, s katerimi bi lahko v Evropo vnesli škodljivce in bolezni rastlin, je zato tudi zakonsko prepovedan," opozarjajo.

Poudarjajo, da je ohranjanje zdravja rastlin naša skupna skrb: "Rastline nam zagotavljajo hrano, krmo za živali, gorivo, oblačila, gradbeni material, papir in kisik. Za kakovostno življenje si želimo tudi primerno okolje, urejeno krajino in biološko raznovrstnost. Vse to pa nam lahko dajo le zdrave rastline, zato je ohranjanje zdravja rastlin naša skupna skrb."

Okrasimo življenje brez invazivk

Ne smemo pa pozabiti na tujerodne rastlinske vrste, pri katerih je prav tako pomembna previdnost, saj se lahko izkažejo za invazivne. Vse prevečkrat namreč pozabimo, da če lepi prizori z našega vrta, ki smo jih uvozili s tujine, uidejo v naravo, tvegamo, da invazivne tujerodne rastline, ki so velikokrat priljubljene kot okrasne rastline, povzročijo veliko škodo. Takšne rastline pa vedno pogosteje krasijo naše vrtove in parke, a njihova lepota je v resnici tempirana bomba za našo naravo, opozarjajo v novem projektu Life OrnamentalIAS. "Ohranjajmo naravno pestrost, okrasimo si življenje brez invazivk," pozivajo.

Kot smo že poročali, ocene, kakšno škodo tujerodne invazivne rastline povzročijo v Sloveniji, še nimamo, saj so za to potrebne zahtevne ekonomske analize. Invazivne tujerodne vrste so sicer globalno prepoznane kot ena največjih groženj biodiverziteti. Ne ogrožajo pa le biodiverzitete, ampak tudi gospodarstvo, prehransko varnost, kmetijstvo, tudi zdravje ljudi.