Iz odpadnih pločevink bodo izdelali bivake, ki bodo postavljeni v slovenskih gorah

Ob svetovnem dnevu Zemlje se je s podpisom partnerske zaveze uradno začel projekt Gorski bivaki za bele vrhove. Gre za projekt, v okviru katerega bodo pobirali odvržene pločevinke v posebne zabojnike na 14 lokacijah najbolj frekventnih planinskih sestopov po Sloveniji. Zbrane pločevinke bodo nato predelali v uporabni aluminij, iz katerega bodo izdelali bivake, ki jih bodo nato postavili v slovenskem visokogorju.

Zavezo Gorski bivaki za bele vrhove so danes podpisali partnerji Planinska zveza Slovenije (PZS), Pivovarna Laško Union, SloPak, Talum, Impol in KOV. Podpis zaveze predstavlja začetek projekta ozaveščanja o pomenu skrbi za čistejše okolje s poudarkom na slovenskih gorah, v okviru katerega bodo v slovenskih gorah postavili tri gorske bivake, ki bodo izdelani iz odpadnih pločevink. S tem bo sklenjen krog od odpadne, odvržene pločevinke, do uporabnega novega bivaka.

Projekt je razdeljen v tri faze. Prva faza je zajemala predpriprave na projekt in usklajevanja med številnimi partnerji. Zdaj sledi zbiranje pločevink in v ta namen bodo na 14 lokacijah po državi, na najbolj frekventnih planinskih sestopih, nameščeni posebni rumeni zabojniki. Zbrane pločevinke bodo predelali v uporabni aluminij, ki bo glavni material za izdelavo novih bivakov.

Za postavitev treh bivakov bodo morali zbrati okoli 1000 kilogramov aluminija oziroma okoli 200.000 pločevink, ocenjuje Urban Kramberger iz Pivovarne Laško Union, ki meni, da bodo s pomočjo ljudi, ki zahajajo v gore zbrali zadostno število pločevink.

Če bo šlo vse po načrtih, bodo v juniju, avgustu in septembru prihodnje leto bivaki že izdelani in bodo svoj novi dom dobili v slovenskem visokogorju. Prvi bivak bo postavljen za Akom v martuljških gorah nad Gozdom Martuljkom, kjer sicer že stoji Bivak 3 za Akom. Lokaciji za preostala dva načrtovana bivaka trenutno še nista znani.

"Bivaki so pomembni za varnost v gorah, saj omogočajo zavetje pred neugodnimi in nenadnimi vremenskimi situacijami. Včasih pa so imeli bivaki še dodaten pomen, da so alpinisti lahko prespali bližje stenam, zaradi slabše prometne povezljivosti. Pri govoru o bivakih moramo v isti sapi poudariti, da je pomembno, da se v bivakih obnašamo odgovorno, za sabo pospravimo, trdno zapremo vrata in pozimi v njih ne hodim z derezami. Uporaba bivakov naj bo rezervirana samo za nujne primere. S tega vidika pozdravljamo iniciativo Gorski bivaki za bele vrhove, saj ne le da naslavlja pomemben naravovarstveni vidik, temveč se zavzema za konkretna dejanja, ki bodo pustile sledi tudi obiskovalcem slovenskih gora," je dejal predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan.

Osnovni namen projekta izhaja iz želje po obnovi bivakov, ki v slovenskih gorah stojijo že 80 oziroma 90 let, je pojasnil Rovan. "S tremi bivaki bomo pokrili trenutne potrebe in zelo vesel bom, če se bo to čez čas ponovilo, kajti imamo nekaj točk, kjer bi bilo dobro postaviti nove bivake tam, kjer jih še ni," je dejal.

Ta partnerska zaveza poleg okoljske problematike naslavlja tudi slovensko obrtniško in industrijsko odličnost, saj so se ji pridružili še podjetja SloPak, Talum, Impol, KOV, ki bodo skrbeli predvsem za zbiranje in predelavo pločevink. "Slopak je zavezan k odgovornemu ravnanju do okolja in zato s ponosom sodelujemo v projektu, ki prispeva k zmanjševanju onesnaževanja okolja, predvsem naših gora. Pozivamo vse planince in pohodnike k skupni akciji zmanjševanja odpadkov v slovenskih gorah. Izdelava bivakov iz pločevink je praktičen primer krožnega gospodarstva in trajnostnega ravnanja vseh deležnikov. S tem se naslavlja globalne izzive, kot so izčrpavanje naravnih virov, odpadki in okoljske spremembe," je povedal direktor družbe Slopak Boštjan Aver.

"Vsi, ki bomo na tak ali drugačen način sodelovali v iniciativi, bomo aktivno prispevali k udejanjanju koncepta krožnega gospodarstva v praksi in s skupnimi močmi oblikovali bolj trajnostno prihodnost," je dodala Nataša Vodušek Fras, vodja službe za odnose z javnostmi v podjetju Talum.

"Združili bomo naše inženirsko znanje in v sodelovanju s Talumom ustvarili tehnologijo, ki bo podpirala izdelavo bivaka. Nadejamo si, da je projekt le eden v mozaiku skupnega sodelovanja in povezovanja slovenske industrije," Jakob Kraner, glavni razvojnik na projektu bivak pri skupini Impol.

Projekt je del širše iniciative okoljskih prizadevanj blagovne znamke Laško in planinske zveze s pojmovanjem Drobni koraki za bele vrhove, kjer si skupaj s projektnimi partnerji prizadevajo za ohranjanje gorskih habitatov in delujejo na področju naravovarstva v slovenskih alpskih in predalpskih območjih.