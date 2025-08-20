Nad invazivne krvosese: iz letal odvrgli na tisoče komarjev, ki ne grizejo

Z neba nad havajskimi gozdovi padajo biorazgradljive kapsule, ki vsebujejo okoli tisoč komarjev. A ne takšnih, kot si jih predstavljamo. Ne gre za krvosese, ampak za komarje, ki ne grizejo. Laboratorijsko so namreč vzgojili samce komarjev, ki niso agresivni. V sebi pa imajo bakterijo, ki preprečuje, da bi divje samice po parjenju z njimi izlegle jajčeca. Namen pa: nadzorovanje populacije invazivne vrste komarjev, ki ogrožajo populacije avtohtonih vrst ptic, ki so ključni opraševalci in raznašalci semen.

Na Havajih je nekoč kraljevalo več kot 50 vrst avtohtonih vrst ptic, danes pa jih je ostalo le še 17, večina jih je ogroženih. Lani je v divjini denimo izumrla 'akikiki, majhna siva ptica, ki pa ima velik pomen v havajski kulturi, piše CNN. Na to je vpliva deforestacija, a največji dejavnik in grožnja ptičji populaciji je ptičja malarija, ki jo širijo invazivni komarji, je za CNN pojasnil dr. Chris Farmer iz Ameriške organizacije za varstvo ptic. Komarji, ki povzročajo težave na Havajih niso avtohtoni, ampak so jih bile prvič zabeležili leta 1826, verjetno s plovili, povzročili pa so prave valove izumrtja drugih avtohotnih vrst. Ker komarji uspevajo v toplejših tropskih habitatih na nizkih nadmorskih višinah havajskih otokov, so preostale ptice našle zatočišče višje v gorah otokov, kot sta Maui in Kauai, pojasnjuje. Zdaj pa se to zaradi podnebnih sprememb spreminja, komarji se namreč zaradi vedno toplejših temperatur premikajo v gore. Na nekaterih mestih zato populacije ptic popoloma izginjajo, habitat ptic pa se vedno bolj krči.

Naravovarstveniki iščejo rešitev za nadzor populacij komarjev, vendar pa je spopadanje s komarji težavno. Uporaba pesticidov bi na primer škodovala tudi avtohtonim populacijam žuželk. Ker so komarji tudi velika grožnja za zdravje ljudi, saj med drugim širijo malarijo, dengo in virus zika, znanstveniki ta problem preučujejo že desetletja in so prišli do različnih rešitev. Meddrugim preizkušajo izpust samcev komarjev, ki prenašajo sev naravno prisotnih bakterij, imenovanih Wolbachia, ki povzročajo neaktivna jajčeca, ko se parijo z divjimi samicami. Sčasoma bi se morala populacija invazivnih komarjev posledično zmanjšati, predvidevajo. Havajski biologi so se odločili preizkusiti to rešitev. Leta 2022 so tako začeli v laboratoriju v Kaliforniji vzgojili milijone komarjev z izbranim sevom Wolbachia. Naslednje leto so žuželke začeli izpuščati na območjih, kjer živijo ogrožene ptice. Izpustili bodo približno desetkrat več komarjev, kot naj bi bilo invazivnih, da bi povzročili uspešno parjenje med samicami invazivnih in laboratorijskih komarjev, tako trenutno vsak teden izpustijo skoraj milijon komarjev.

