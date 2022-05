V Indiji in Pakistanu vročina terjala najmanj 90 življenj

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 26.05.2022, 6:24

42-letni Rahman Ali v vzhodnem predmestju indijske prestolnice New Delhi z zbiranjem in ločevanjem odpadkov zasluži manj kot tri evre na dan. To je naporno delo in njegov dom s pločevinasto streho ponuja le malo predaha pred vročino. Mesto so zajele peklenske temperature, zaradi vročine je v Indiji in Pakistanu v zadnjem vročinskem valu umrlo vsaj 90 ljudi. "A kaj moremo? Če ne bom delal, ne bomo jedli," oče dveh otrok opiše razpetost med tem, da poišče predah pred žgočimi temperaturami v rekordnem vročinskem valu in tem, da preživi svojo družino.

Indija in Pakistan sta že več mesecev v primežu peklenske vročine. Vročina se je v zadnjih dneh še povzpela, v eni izmed regij v Pakistanu so zabeležili 51 stopinj Celzija. 40-letni Muhammad Akbar prodaja posušeno čičeriko in je že trikrat v življenju utrpel vročinsko kap. A zdaj, kot je povedal za Guardian, je vročina vedno hujša: "Včasih so bila v mestih številna drevesa, bilo je dovolj vode, tako da smo lažje premagovali vročino. Zdaj pa so drevesa posekali, suša je postala naša stalnica, vročina pa je vedno bolj neznosna. Bojim se, da bo vročina v prihodnjih letih vzela naša življenja."

Intenziven vročinski val je tokrat že zahteval tudi smrtne žrtve. V obeh državah je zaradi vročine doslej umrlo najmanj 90 ljudi. Prav južna Azija je najbolj prizadeta zaradi naraščanja temperatur in vročinskega stresa, piše AP. Samo v Indiji namreč živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva, ki prebivajo na območjih, kjer ekstremna vročina iz leta v leto še narašča. Zabeležili so številne izpade električne energije, ker se je povpraševanje po energiji zaradi uporabe klimatskih naprav povečalo. Prav tako se soočajo z nižjim pridelkom pšenice, država je zato v času, ko je svetovna ponudba pšenice že tako okrnjena zaradi ruske vojne v Ukrajini, prepovedala izvoz. Raziskovalci v Gujaratu so, kot smo poročali, odkrili, da je tako vroče, da zaradi onemoglosti z neba padajo celo ptice.

Znanstveniki so v nedavni raziskavi ugotovili, da je ta uničujoč vročinski val zgolj napoved tega, kar nas čaka v prihodnosti. Izračunali so, da je takšen vročinski val zaradi podnebnih sprememb, ki so posledica človeške aktivnosti, kar 30-krat bolj verjeten. Organizacija World Weather Attribution je namreč analizirala zgodovinske vremenske podatke, ki kažejo, da so zgodnji dolgi vročinski valovi, ki vplivajo na tako veliko geografsko območje, običajno redki dogodki, ki se zgodijo enkrat v stoletju. Izračunali so, da so zaradi podnebnih sprememb vročinski valovi, s katerimi se soočajo v Indiji in Pakistanu, kar 30-krat verjetnejši, kot so bili v preteklosti, piše AP.

Če pa se naš planet segreje za dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko raven, pa se bi lahko takšni vročinski valovi pojavljali kar dvakrat pogosteje, to je dvakrat v stoletju, je dejala Arpita Mondal, podnebna znanstvenica iz Institute of Technology v Mumbaju. Kot je dejala za AP, je tokraten peklenski vročinski val v Indiji in Pakistanu le napoved tega, kar še prihaja.

V indijskih mestih in v Pakistanu se je živo srebro v preteklih tednih povzpelo nad 45 stopinj Celzija. V Pakistanu so ponekod zabeležili temperature nad 50 stopinj Celzija. V nekaterih delih indijske prestolnice New Delhi so temperature ta mesec dosegle 49 stopinj Celzija. Indija je tako zabeležila najbolj vroč marec v zgodovini, odkar so se začeli z meritvami leta 1901, april pa je bil najtoplejši doslej tudi v Pakistanu in nekaterih delih Indije.

Glavni poletni meseci april, maj in junij so sicer v večini delov Indije vedno izjemno vroči, preden monsunsko deževje prinese nižje temperature in olajšanje, piše AP. Toda letošnji vročinski val je prišel še prej kot običajno in je veliko intenzivnejši.

Mesta se bodo morala prilagoditi na podnebne spremembe

Strokovnjaki se strinjajo, da rekordni vročinski val kaže potrebo po tem, da ni dovolj le, da se svet proti podnebnim spremembam bori z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov, ampak da se tudi čim prej prilagodimo na podnebne spremembe. Otroci in starejši so najbolj ogroženi zaradi vročine, njihov vpliv pa je večji tudi v revnejših državah, kjer pogosto nimajo dostopa do hlajenja ali vode in pogosto živijo v prenatrpanih revnih naseljih, ki so bolj vroče kot zelene in bogatejše soseske. Nekatera indijska mesta so sicer že poskušala najti rešitve. Mesto Ahmedabad je bilo prvo v Južni Aziji, ki je že leta 2013 oblikovalo načrt za ravnanje v vročinskih valovih.

Načrt vključuje sistem zgodnjega opozarjanja, ki zdravstvenim delavcem in prebivalcem sporoča, naj se pripravijo na vročino, upravam pa daje pooblastila, da ohranjajo odprte parke in posredujejo informacije šolam, da lahko prilagodijo svoje urnike. Prav tako poskušajo ohladiti strehe z eksperimentiranjem z različnimi materiali, ki vpijajo toploto. A večina indijskih mest, ki bodo v prihodnosti še posebej na udaru, na podnebne spremembe ni posebej prilagojena, še piše AP.