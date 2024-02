Rekordna suša v Sredozemski regiji, močno prizadeta tudi Sicilija

A.K. / 21.02.2024, 14:05

Neobičajno visoke temperature in nizka količina padavin sta dele Sredozemlja spremenila v 'puščavo'. Španska pokrajina Katalonija je že razglasila izredne razmere zaradi suše, a še zdaleč ni edina pokrajina na Mediteranu, ki trpi zaradi pomanjkanja padavin. Kot kaže poročilo Evropskega observatorija za sušo, sta se v težavah med drugim znašli tudi Sicilija in Sardinija.

Približno 17 odstotkov površine EU se po podatkih Evropskega observatorija za sušo trenutno sooča z resnimi sušnimi razmerami, poroča Euronews.

Suša v Kataloniji. Fotografija je simbolična. FOTO: AP

Rekordna suša: Z nizkim vodostajem se soočajo tudi na Siciliji in Sardiniji

Kot ugotavlja novo poročilo Evropskega observatorija za sušo, je sredozemsko regijo prizadela rekordna suša. Kot so spomnili, je bilo najhuje od 1. do 20. januarja, ko je sredozemska regija doživela kritične sušne razmere, ki so prizadele zlasti južno Italijo, južno Španijo in Malto. Razmere so bile še hujše in dolgotrajnejše v Maroku, Alžiriji in Tuniziji.

"Če pogledamo trenutne razmere, na podlagi podatkov do konca januarja, vidimo, da so številna območja v sredozemski regiji dejansko že v opozorilnih ali alarmnih razmerah za sušo," poudarja Andrea Toreti, koordinator Evropskega observatorija za sušo Copernicus. Kot je spomnil za Euronews, smo bili v zadnjih treh letih priča nizu ponavaljajočih se suš. Kombinacija suše in vročinskih valov pa je izjemno vplivala na regijo.

Posledično so bile v Maroku, Španiji in na Siciliji že uvedene omejitve uporabe vode kot odgovor na vse manjšo razpoložljivost vode. V Maroku je šest zaporednih let suše povzročilo kritično nizko raven vode v rezervoarjih, s povprečno napolnjenostjo jezov pri približno 23 %. Prepovedana je uporaba vode za čiščenje cest, namakanje parkov in nekaterih kmetijskih površin.

Suša v Sredozemlju FOTO: JRC

Posebej kritično je tudi na Siciliji, kjer so razglasili stanje naravne katastrofe zaradi kritično nizke gladine vode v rezervoarjih. Januar je bil že peti zaporedni mesec, v katerem so zabeležili nižjo količino padavin od povprečja za to obdobje. Otok se tako že osmi mesec sooča s skoraj popolno sušo, druga polovica leta 2023 pa je bila najbolj sušna v zadnjih 100 letih. Čeprav je, kot piše Euronews, prejšnji teden večje dele Italije zajel dež, to ni bilo dovolj, da bi se zmanjšal primanjkljaj na Siciliji. Močno deževje na že tako suhi zemlji pa še pospešuje erozijo in povečuje tveganje za dezertifikacijo. Tudi otoku Sardiniji zaradi napol praznih rezervoarjev grozijo težave. Satelitski posnetki Copernicusa, ki so nastali januarja, so jasno pokazali znatno zmanjšanje gladine vode jezera Alto del Flumendosa, ki s sladko vodo oskrbje velik del vzhodne Sardinije.

Hudo je sicer v španski Kataloniji. Kot smo že poročali, so oblasti začetek februarja v Barceloni in njeni okolici razglasile izredne razmere zaradi suše. Predsednik katalonske vlade Pere Aragones je izpostavil, da gre za najhujšo sušo v zadnjem stoletju, ki je najdaljša odkar beležijo padavine. Ukrepi za zmanjšanje porabe vode bodo prizadeli okoli šest milijonov ljudi.

Ta sredozemska regija je brez pomembnejših padavin že tri leta, za ukrepe za varčevanje z vodo pa so se oblasti odločile, ker je akumulacija vode nižja od 16 odstotkov, je poročala STA. Z ukrepi želijo zmanjšati dnevno porabo vode za stanovanjske in komunalne namene z 210 na 200 litrov na osebo. Če se bodo razmere poslabšale, bi lahko količino vode zmanjšali na 180 litrov, nato pa na 160 litrov na dan na osebo. Prepovedano je polniti zasebne bazene in prati avtomobile, razen z reciklirano vodo. Javne parke lahko zalivajo samo s podtalnico. Kmetijstvo in industrija sta podvržena še večjim omejitvam..

Več vročinskih valov, ki so lansko poletje prizadeli Španijo in druge evropske države, so še poslabšali sušo, saj se je zaradi večjega izhlapevanja in porabe vode znižala akumulacija vode. Nenavadno toplo vreme se je nadaljevalo tudi letos, saj se je živo srebro januarja v nekaterih španskih regijah povzpelo na skoraj 30 stopinj Celzija, je še poročala STA.

In kdaj se bodo sušne razmere predvidoma končale? V regijah, ki se trenutno soočajo s sušo, napovedi kažejo, da bodo v prihodnjih mesecih temperature višje od običajnih. Tudi če bi bila količina padavin običajna, bi lahko nenormalno visoke temperature še vedno pomenile, da bodo razmere v Sredozemlju postale še bolj kritične, napovedujejo znanstveniki. Kot napovedujejo na evropskem observatoriju za sušo, bo pomlad 2024 toplejša od povprečja. Pričakujejo, da bo trenutna alpska snežna odeja, ki je nižja od običajne, zmanjšala prispevek taljenja snega k rečnim tokovom v regiji v prihajajoči pomladni in poletni sezoni.Dolgotrajne suše pa povečujejo nevarnost požarov v naravi zaradi zmanjšane vlažnosti tal, še opozarjajo v poročilu.