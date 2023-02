EKOLOGIJA

Gutteres: Naraščanje gladine oceanov bi lahko povzročilo eksodus bibličnih razsežnosti

STA, K.H. / 15.02.2023, 17:39

Norska gladina se je med letoma 1900 in 2018 dvignila za 15-25 centimetrov. Če se temperatura ozračja dvigne za več kot dve stopinji, pa bi to lahko imelo katastrofalne posledice. Pospešeno dviganje gladine morij in oceanov ogroža številne nizko ležeče skupnosti, pod vodo bi se lahko znašle celotne države. To pa bi privedlo do množičnega izseljevanja celotnega prebivalstva v bibličnih razsežnostih, je opozoril generalni sekretar ZN Gutteres.