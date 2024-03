'Francoski apetit' ogroža žabe v Aziji in Evropi

A.K. / 13.03.2024, 14:52

Skupina znanstvenikov in veterinarjev opozarja, da evropski, predvsem francoski, apetit po žabjih krakih ogroža dvoživke v Aziji in jugovzhodni Evropi. Pozivajo k boljši zaščiti vrst, s katerimi se najpogosteje trguje za kulinarične poslastice. Dvoživke so namreč ene najpogostejših vrst na rdečem seznamu ogroženih vrst IUCN.

Francoski apetit po žabjih poslasticah uničuje naravo in ogroža dvoživke v Aziji in tudi Evropi, je opozorila skupina znanstvenikov in veterinarjev, poroča britanski Guardian. Več kot 500 strokovnjakov, veterinarjev in okoljevarstvenikov je pozvalo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da konča izkoriščanje dvoživk, ki največkrat končajo na krožnikih v prestižnih francoskih restavracijah.

Žabe v kulinariki FOTO: Shutterstock

Dvoživke so namreč ene izmed najpogostejših vrst na seznamu najbolj ogroženih vrst živali, njihov obstoj na našem planetu je ogrožen. Znanstveniki so letos posodobili rdeči seznam ogroženih vrst IUCN. In novice so vse prej kot dobre. Na seznamu je več kot 44.000 vrst, seznam je daljši za približno 2000 vrst. Najbolj ogroženi so še vedno plazilci, sladkovodne ribe in dvoživke.

Še posebej ogrožene so tudi vrste žab, močeradov in druge vrste dvoživk. Približno 41 odstotkov teh vrst je ogroženih, ugotavlja novo poročilo. Kot je za Euronews pojasnil Vivek Menon iz IUCN, so dvoživke 'ujetnice' višjih temperatur in suše. Dvoživke se jim namreč ne morejo umakniti, zato podnebne spremembe nanje slabo vplivajo. Poleg teh nevarnosti pa njihov obstoj ogroža tudi človeški apetit.

Tako skupina znanstvenikov in veterinarjev Macrona poziva, da poskrbi za boljšo zaščito vrst dvoživk, s katerimi se najbolj pogosto trguje. Kot poroča Guardian, Evropska unija vsako leto uvozi med 80 in 200 milijonov žab. Največ jih pojedo prav v Franciji. Na jedilnikih se najpogosteje znajdejo ocvrte ali popražene s česnom in peteršiljem. Tako gredo gurmanom najbolj v slast.

In od kod pridejo na francoske krožnike? Kot opozarja študija nevladnih organizacij Robin des Bois in Pro Wildlife, jih večino uvozijo iz Indonezije, Turčije in Albanije, prav tako pa jih nekaj prispe iz posebnih farm v Vietnamu. Kot za Guardian opozarja Sandra Altherr iz organizacije Pro Wildlife, takšno trgovanje ni v skladu s strategijo EU za divje živali. Kot opozarja, je absurdno, da so naravne populacije žab v Evropi zaščitene z zakonodajo EU, a EU hkrati še vedno dopušča uvažanje milijonov živali iz drugih držav, kljub temu, da so tamkajšnje populacije žab prav tako ogrožene.

Znanstveniki zato opozarjajo, da bi si morala Francija prizadevati za zagotovitev globalne zaščite za ranljive vrste žab v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Cites), ki si prizadeva za zaustavitev nezakonite trgovine z rastlinami in živalmi. Žabe imajo tudi pomembno vlogo v ekosistemih in na farmah. Paglavci lahko izboljšajo kakovost vode v ribnikih, žabe pa lahko pomagajo kmetom, da uporabljajo manj pesticidov, saj jim teknejo škodljivci. Prav tako bi lahko pomagali preprečevati nalezljive bolezni, saj se žabe prehranjujejo tudi s komarji.

V Sloveniji selitve dvoživk – pazljivo na cesti

Dvoživke pri nas trenutno ogrožajo predvsem avtomobilska kolesa. Pomladne temperature ob deževnem vremenu prebujajo dvoživke, ki se v večernih urah podajo na svoje poti do mrestišč. Tako kot predhodna leta bodo žabice potrebovale pomoč ljudi pri prečkanju prometnic. Dvoživkam lahko pri selitveni poti pomaga prav vsak. A pri tem ne pozabite na lastno varnost. Dvoživke spomladi zapustijo svoja prezimovališča in se napotijo proti vodam, kjer bodo odložile nov zarod. A prečkanje ceste je za številne lahko usodno. Pod avtomobilskimi kolesi namreč pogine tudi polovica lokalnih populacij. Tako smo lahko v tem času na slovenskih cestah priča množičnim povozom dvoživk, ki se prebujajo. Kjer na cestah ni vzpostavljenih trajnih ukrepov za zaščito dvoživk, jim ponekod pomagajo številni prostovoljci, ki jih varno prenesejo čez cesto in tako pomembno prispevajo k ohranjanju te ogrožene živalske skupine. Tako se v več krajih po Sloveniji v tem času zbirajo prostovoljci, ki želijo rešiti dvoživke pred avtomobilskimi kolesi.

Kot pojasnjujejo na Informacijskem centru za varstvo dvoživk Slovenije, lahko dvoživkam na njihovi selitveni poti pomaga prav vsak, tako da sodeluje pri akcijah prenašanja dvoživk čez cesto, ki se izvajajo v lokalnem okolju, navajajo. Pri tem naj udeleženci upoštevajo določila prometne varnosti. Obvezna oprema za delo na cesti so odsevni jopič, dobra svetilka, dovolj globoko vedro, v katero pri prenosu čez cesto odlagajo dvoživke, ter primerna oblačila in obutev glede na vremenske razmere. Varnost udeležencev akcij naj bo vedno na prvem mestu. Voznike motornih vozil naprošajo, da na znanih lokacijah ustrezno prilagodijo hitrost vožnje, saj s tem povečajo varnost prostovoljcev na terenu in zmanjšajo število povoženih dvoživk.