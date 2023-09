Ne zamudite edinstvene priložnosti za opazovanje ptic

A.K. / 27.09.2023, 6:00

Škorci, kmečke lastovke in mlakarice. To so ptice, ki so jih opazovalci ptic v akcijah pri nas lani najpogosteje opazili. Skupno so zabeležili kar 6000 osebkov, v celi Evropi pa so lani našteli kar 4,6 milijona ptic. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije vse navdušence nad pticami tudi letos vabi, da se udeležijo aktivnosti ob evropskem dnevu opazovanja ptic. Ta bo potekal že ta vikend.

V Sloveniji so lansko leto v akciji skupaj opazovali več kot 6000 osebkov ptic, ki so pripadali 65 vrstam. Najštevilčnejši so bili škorci, kmečke lastovke in mlakarice. Dogodkov se je udeležilo 79 obiskovalcev, beležijo v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.

Mali prodnik FOTO: Alen Ploj

"Opazovanje ptic je zanimivo in tudi v Sloveniji vse bolj priljubljen način preživljanja prostega časa v naravi. Že v naseljih se pojavljajo različne ptice in ugotavljanje, katerim vrstam pripadajo, je lahko pravi izziv. Z rednim spremljanjem ptic lahko zaznamo tudi različne spremembe v okolju, na katere se ptice hitro odzovejo. Tako bomo lahko opazili spremenjeno vedenje in število osebkov, včasih pa tudi izginotje določenih vrst. V Sloveniji je bilo do sedaj opaženih 390 vrst ptic, od katerih jih 228 tudi gnezdi," pravijo v društvu DOPPS.

Edinstvena priložnost za opazovanje ptic

V lanskem letu so ob Evropskem dnevu opazovanja ptic skupaj z 32 partnerji iz vse Evrope na dogodke privabili več kot 19.000 obiskovalcev in skupaj našteli več kot 4,6 milijonov ptic. Glavni namen dogodkov je ljudem približati svet ptic in jih ozavestiti o potrebah ptic selivk na gnezdiščih, postajališčih vzdolž selitvenih poti in prezimovališčih ob Mediteranu in v Afriki.

"Evropski dan opazovanja ptic poteka v času, ko milijoni ptic s severnih krajev zapuščajo svoja gnezdišča in se pomikajo v toplejše, s hrano bogate kraje. To je edinstvena priložnost za opazovanje številnih vrst ptic, ki se pri nas ustavijo in počivajo tekom naporne in nevarne selitve," pozivajo v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.

Izkoristite priložnost

"Vez človeka ni bila še z nobeno skupino živih bitij tako trajna, raznolika in polna simbolov, mitov ter ne nazadnje strokovnega vedenja in znanja kot prav vez s pticami. Že od prvih zapisov človeštva so predstavljale po eni strani simbol vojne, po drugi pa miru in ljubezni. Bile so objekt umetnosti in številnih znanstvenih raziskav, " lahko preberemo na spletni strani DOPPS.

Skupaj z BirdLife International vas tako vabijo, da izkoristite priložnost in spoznate osupljivi svet ptic in njihovih selitev. Največji dogodek zveze BirdLife International bo letos potekal v soboto, 30. septembra in nedeljo, 1. oktobra 2023. Organizirali bodo izlete, kjer boste lahko izvedeli več o selitvah ptic, njihovih poteh, z nekaj sreče pa boste katero izmed ptic lahko tudi opazovali. V Evropi skupaj pripravljajo več sto dogodkov: "Hkrati vas lepo vabimo da obiščete uradno Facebook stran EuroBirdwatch, kjer si lahko ogledate ali delite fotografije. Skupaj lahko pokažemo diverziteto dogodkov, ptic in ljudi v naravi vse od Azerbejdžana preko Norveške do Gibraltarja!"

Ob koncu vikenda bodo podatki o vseh opazovanih pticah in sodelujočih zbrani s strani nacionalnih koordinatorjev in posredovani v Evropski center. Letošnji Evropski center predstavlja slovaški SOS/BirdLife Slovakia, ki bo sprejel in analiziral letošnje podatke. Ti bodo dostopni tako na spletni kot tudi na Facebook strani EuroBirdwatch, so še pojasnili.

Kam se lahko odpravite?

Tudi letos skupaj z več kot 30 evropskimi partnerji zveze BirdLife International tako vabijo, da z njimi opazujete ptice in prisluhnete dejstvom o selitvah ptic in nevarnostim, katere te srečujejo na svoji poti. Tako se jim lahko pridružite v soboto, 30. septembra na izletu na Ljubljansko barje ali pri opazovanju ptic v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok in opazovanju selitve ptic v Ormoških lagunah. 1. oktobra pa se lahko odpravite na ornitološki izlet ob Muri. Več informacij vas čaka na spletni strani društva DOPPS.