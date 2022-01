EU: Zadnjih sedem let globalno najbolj vročih v zgodovini

EKOLOGIJA

STA, K.H. / 10.01.2022, 15:49

Zadnjih sedem let je bilo globalno gledano najbolj vročih v zgodovini meritev, je sporočil evropski servis za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus. Znanstveniki so potrdili, da se je leto 2021 pridružilo predhodnim letom, ki podirajo temperaturne mejnike. Zvišujejo se tudi koncentracije ogljikovega dioksida in metana v ozračju.

Vročina v mestu FOTO: Shutterstock

Zadnjih sedem let je bilo globalno gledano "z veliko prednostjo" najbolj vročih sedem doslej, je na spletni strani zapisal evropski servis za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). Lansko leto je bilo sicer peto najtoplejše v zgodovini, pri čemer je malenkost preseglo leti 2015 in 2018.

Povprečna letna temperatura je bila lani 0,3 stopinje Celzija nad referenčnim obdobjem 1991–2020 in med 1,1 in 1,2 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. Medtem ko je bilo prvih pet mesecev glede na predhodna leta relativno hladnih, so bili meseci od junija do oktobra vsi med štirimi najtoplejšimi izmerjenimi.

V obdobju od 1991 do 2020 so bile temperature skoraj 0,9 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.

Temperatura v Evropi je bila medtem v lanskem letu le 0,1 stopinje Celzija nad povprečjem let od 1991 do 2020. S tem se omenjeno leto ni uvrstilo med 10 najbolj vročih na stari celini. Se je pa kljub temu 10 najbolj vročih let v Evropi zvrstilo od leta 2000 naprej, sedem let od 2014 do 2020 pa je bilo najbolj vročih doslej. Obenem je Evropa lani zabeležila rekordno vroče poletje.

Temperaturne razmere so se odrazile v ekstremnih vremenskih pojavih. Julija je zahodni del srednje Evrope prizadelo močno deževje s poplavami, zlasti v Nemčiji, Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem. Sredozemlje je julija in v delu avgusta prizadel vročinski val, ki je zajel zlasti Grčijo, Španijo in Italijo. Na Siciliji so izmerili doslej najvišjo temperaturo v Evropi, 48,8 stopinje Celzija, čeprav tega novega rekorda še ni potrdila Svetovna meteorološka organizacija. Vroči in suhi pogoji so pripomogli k razplamtevanju gozdnih požarov.

Skupaj s servisom za monitoring ozračja Copernicus (CAMS) je C3S danes sporočil tudi prvo oceno satelitskih meritev, ki kažejo na nadaljnjo rast koncentracij toplogrednih plinov v ozračju. Koncentracija delcev ogljikovega dioksida je, kot kažejo razpoložljivi podatki, dosegla rekordnih 414 delcev na milijon, kar je okoli 2,4 delca več kot leto prej.

Koncentracija metana pa se je povzpela na rekordnih 1867 delcev na milijardo, kar je dobrih 16 delcev več kot v letu prej. Zlasti koncentracije metana se v zadnjih letih povečujejo vse hitreje, pri čemer pa je razloge za to izredno težko prepoznati, saj ima metan vrsto človeških, pa tudi naravnih virov, še dodajajo v C3S.