Izpusti zasebnih letal superbogatih v zadnjih petih letih v višave

Emisije ogljika iz zasebnih letal so v zadnjih petih letih strmo narasle. Večina zasebnih letal v približno dveh urah letenja v zrak izpusti več ogljikovega dioksida kot povprečna oseba v celotnem letu. To so ugotovitve nove študije v reviji Nature Communications Earth & Environment.

AP poroča o novi raziskavi znanstvenikov, ki opozarja na velik porast onesnaženja iz zasebnih letal. Objavljena je bila v znanstveni reviji Nature Communications Earth & Environment. Kot kažejo ugotovitve, pa je približno četrt milijona superbogatih lani v zrak izpustilo 17,2 milijona ton ogljikovega dioksida med pregrešno razvado letenja z zasebnimi letali. To je približno toliko emisij, kot jih povroži 67 milijonov ljudi, ki živijo v Tanzaniji, ponazarjajo avtorji študije.

Zasebno letalo FOTO: Shutterstock

V začetku tega leta je Mednarodna agencija za energijo izračunala, da ima en odstotek ljudi s superemisijami ogljični odtis več kot 1000-krat večji od enega odstotka najrevnejših ljudi na svetu. Precejšen delež teh je povezan z razkošnim življenjskim slogom.

Emisije zasebnih letal poskočile skoraj za polovico

Emisije iz zasebnih letal so od leta 2019 do leta 2023 poskočile za 46 odstotkov, kažejo podatki evropske raziskovalne skupine, ki je do številk prišla tako, da je preučila več kot 18,6 milijona letov približno 26.000 letal v petih letih. Približno 51 odstotkov teh zasebnih letal porabi vsaj 239 litrov goriva na uro. To pomeni več emisij ogljika v dveh urah in eni minuti od 4,7 tone emisij povprečne osebe letno, so izračunali v študiji. Uporabnik zasebnega letala z najvišjimi emisijami, ki ga je spremljala ekipa raziskovalcev, je med uporabo letala izpustil 2645 ton ogljikovega dioksida. To je več kot 500-krat več od svetovnega povprečja na osebo, ki glede na podatke znaša 5,2 tone, so ponazorili.

Zasebno letalo FOTO: Shutterstock

"To poročilo predstavlja dodaten dokaz, da milijarderji povzročajo podnebno krizo," je ob tem za AP posvaril Jonathan Westin, izvršni direktor organizacije Climate Organizing Hub. "Oklepajo se svojih zasebnih letal in dobička od nafte, medtem ko navadni ljudje trpijo zaradi vse močnejših poplav, orkanov in gozdnih požarov."

V študiji so izračunali, da so na samo petih svetovnih dogodkih – Svetovno prvenstvo v nogometu leta 2022, Svetovni gospodarski forum leta 2023, Super Bowl leta 2023, podnebna konferenca v Dubaju in filmski festival v Canessu leta 2023, bogati udeleženci s svoji zasebnimi letali izpustili več kot 35.600 ton emisij. Raziskovalci so pregledali tudi več kot 1200 poletov slavnih igralcev, pevcev in režiserjev.

Vedno glasnejši pozivi za obdavčitev bogatih

Kot smo poročali, so pred podnebnim vrhom Cop29 v Bakuju v Azerbajdžanu vedno glasnejši pozivi svetovnim vladam, naj obdavčijo superbogate, da bi omejili čezmerno porabo in ustvarili prihodke za prehod na čisto energijo. Oxfamova raziskava je, kot ugotovitve strne Guardian, pokazala, da petdeset najbogatejših milijarderjev na svetu v manj kot treh urah proizvede več emisij ogljika kot povprečen Britanec v celotnem življenju. V enem letu ultrabogataši tako v povprečju opravijo 184 letov z zasebnim letalom in v zraku preživijo 425 ur. To proizvede toliko emisij, kot bi jih povprečen človek na svetu v 300 letih. Njihove luksuzne jahte pa so izpustile toliko emisij, kot bi jih povprečen človek v 860 letih. Kot ponazarjajo, sta dve zasebni letali ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa v 12-mesečnem obdobju v zraku preživeli skoraj 25 dni in izpustili toliko emisij, kot bi jih ameriški delavec pri Amazonu izpustil v 207 letih.