Elektronski cigareti in ogrevani tobačni izdelki vedno večji okoljski problem

EKOLOGIJA

A.K. / 11.09.2023, 6:00

Elektronske cigarete in ogrevani tobačni izdelki predstavljajo še resnejšo grožnjo okolju kot tobačne cigarete. Za njih so značilni intenzivnejši proizvodni procesi in materiali, ki niso biološko razgradljivi in jih ni možno reciklirati, opozarjajo na NIJZ. V njih se skrivajo tudi dragocene kovine, ki tako pristanejo na odlagališčih.

Kot izpostavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, so še posebej pri elektronskih cigaretah mnogi izdelki in vložki s tekočinami namenjeni enkratni uporabi. Izdelki vsebujejo kovinske dele, vezje, baterije in strupene snovi, kot so npr. težke kovine, naštevajo. Kot svarijo na NIJZ, takšni izdelki tudi tvorijo strupene emisije, ki onesnažujejo okolje. Soli nikotina in težke kovine se namreč izpirajo v zemljo in vodo ali pa jih zaužijejo živali. Proizvajalci potrošnikom večinoma ne dajejo informacij o primernem odstranjevanju odpadkov, povezanih s temi izdelki. Odstranjevanje teh odpadkov na okolju varen in prijazen način postaja vedno večji problem.

Vejp FOTO: Shutterstock

Kaj lahko naredi vsak posameznik za zmanjšanje vpliva teh izdelkov na okolje? Kot svetujejo na NIJZ, lahko vsak posameznik ozavešča o škodljivih vplivih na okolje. Predvsem pa lahko ne uporablja teh izdelkov oziroma opusti njihovo uporabo za zaščito svojega zdravja in zaščito našega okolja, planeta, izpostavljajo. Prav tako pozivajo k podpri ukrepov za odgovornost industrije za škodljive vplive na okolje in odstranjevanje odpadkov in ukrepov v povezavi s prepovedmi teh izdelkov za enkratno uporabo. Pri tem poudarjajo, da ne le klasični tobačni izdelki (cigarete, cigarilosi, cigare ...) ampak tudi elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, fuge (snus, tobak za žvečenje) in nikotinske vrečke (beli snus) vsebujejo nikotin.

Kot smo že poročali, so posledice neustreznega ravnanja z e-odpadki tudi ogromna izguba dragocenih in kritičnih surovin iz dobavne verige ter resne zdravstvene, okoljske in družbene težave. Kot je poročal Sky News, je izrazit porast v prodaji elektronskih cigaret za enkratno uporabo privedel do tega, da jih na milijone pristane na odlagališčih. In to kljub temu, da vsebujejo litij, dragoceno kovino, od katere je odvisna večina visokotehnološke panoge. Baterija v povprečnem e-cigaretu za enkratno uporabo vsebuje nekaj več kot desetinko grama litija. Vendar se, kot piše Sky News, količine seštevajo. Izračunali so, da letna količina zavrženih elektronskih cigaret za enkratno uporabo na Otoku predstavlja približno 10 ton litija. Ta vsako leto pristane na odlagališčih in sežigalnicah, kar je dovolj kovine za izdelavo baterij za 1200 električnih avtomobilov.

Tobačna industrija ima ogromen vpliv na okolje

Tobačna industrija ima tudi sicer velik vpliv na okolje. Kot opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) neželeni vplivi na okolje nastajajo že od začetka proizvodne verige. Proizvodnja tobaka namreč pospešuje degradacijo tal in ogroža biotsko raznovrstnost. Pri njegovem gojenju se uporabljajo pesticidi in gnojila, ki delavce na plantažah izpostavljajo nevarnim kemikalijam. Druga faza, sušenje tobaka je povezana s krčenjem gozdov za kmetijska zemljišča. V proizvodni fazi pa se porabljajo velike količine vode in energije, nastajajo nevarni odpadki in toplogrednimi plini, naštevajo. Ocenjene letne emisije, ki nastanejo pri procesu proizvodnje tobaka, so enake emisijam, ki jih povzroči približno tri milijone čezatlantskih poletov, ponazarjajo. Dodatne emisije nastajajo pri transportu tobačnih izdelkov po svetu. Tudi med uporabo tobačnih izdelkov nastajajo škodljivi vplivi na okolje.

Poleg tega imata tako aktivno kot pasivno kajenje resne zdravstvene posledice. Cigaretni ogorki, ki ostanejo po kajenju, pa so najbolj pogosti odpadki, filtri pa se ne razgradijo. Cigaretni ogorki so tudi najpogostejši odpadek, ki ga prostovoljci najdejo, ko čistijo slovensko obalo. A okoljskega problema ne predstavljajo le pri nas, gre za enega najbolj trdovratnih odpadkov v svetovnih oceanih in izvor mikroplastike. V Španiji so se denimo odločili, da bodo morala stroške čiščenja za nepravilno odvržene cigaretne ogorke plačati kar tobačna podjetja oziroma proizvajalci cigaret, smo pisali.

Dodatne negativne posledice na okolje ima tudi embalaža, pri WHO ocenjujejo, da iz tega naslova nastaneta kar dva milijona ton odpadkov na leto.