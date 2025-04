Popoplavni milijoni: za varnost ljudi ali za zaslužek?

Zaradi številnih vprašanj, ki jih prejemajo, in zaradi številih objav na družbenih omrežjih, so s splitskega Inštituta za oceanografijo in ribištvo sporočili, da so v teh dneh ponekod v Jadranu priča množičnim pojavom sodčkastih salpovcev. To so želatinasti planktonski organizmi, ki spadajo v skupino pelagičnih plaščarjev.

" Eksplozije populacije salpovcev, vključno z najbolj znanimi vrstami, kot so Salpa maxima, Salpa fusiformis in Thalia democratica, niso neobičajne ali zaskrbljujoče, ampak so običajno posledica kombinacije okoljskih in podnebnih dejavnikov, ki ustvarjajo idealne pogoje za njihovo množično rast in razmnoževanje," pojasnjujejo.

Kaj so salpovci?

Posamezen organizem zraste do 10 centimetrov, najdemo pa jih v kolonijah, ki so običajno sestavljene iz desetin v verige povezanih osebkov. Njihove verige so lahko dolge več metrov in pogosto ustvarjajo impresivne formacije v vodi. Napajajo se z nenehnim črpanjem vode skozi telo, hranijo pa s filtracijo in tako zbirajo mikroalge fitoplanktona. Zato povečanje količine fitoplanktona v morju, ki se običajno pojavi zgodaj spomladi in jeseni, posledično spodbuja nenaden porast populacij organizmov, ki se z njim prehranjujejo, razlagajo.

Eksponentna rast v kratkem času

Vedno več meduz?

Kot je za naš portal pojasnila Alenka Malej, dolgoletna sodelavka Morske biološke postaje Piran, so na določenih območjih v Jadranu pojavi cvetenja meduz v zadnjih desetletjih res pogostejši in večkrat masovni. Globalno gledano pa to, vsaj do leta 2010, ne velja, saj so bile meduze res številčnejše le v nekaterih morjih. Malejeva je bila namreč članica skupine raziskovalcev, ki se je ukvarjala z globalnimi pojavi meduz, pri tem pa so upoštevali zgodovinske podatke. V prispevku, objavljenem leta 2013, so pokazali, da predpostavka o naraščajočem številu drži le za nekatera morska območja (npr. v Jadranskem, Črnem, Baltiškem in Japonskem morju), ponekod pa se je njihovo število zmanjšalo. Opozorili so, da gre morda za dolgoročna nihanja.

Kot pojasnjuje, je razlog za občutek, da je meduz več, tudi v tem, ker so bili v preteklosti ti pojavi premalo opazovani. Danes so na masovne pojave meduz veliko bolj pozorni tako ljudje, ki hodijo na morje, kot raziskovalci, zato se jih večkrat zabeleži, pravi. Zanesljivo pa je, da so bili takšni pojavi tudi v preteklosti, izpostavlja. Z geologi se ukvarjajo s fosilnimi meduzami, tako so fosile meduz odkrili tudi v kamnolomu v Elerjih. O prisotnosti meduz pri nas tako lahko govorimo za 50 do 60 milijonov let v preteklosti. Kot poudarja, je masovno pojavljanje meduz res pogosto in nekaj k temu prispevamo ljudje, a iz tega ni mogoče izpeljati katastrofalnih zaključkov. Za Jadran so raziskovalci iz Slovenije, Hrvaške in Črne gore naredili pregled za zadnjih 30 let. Kot se je izkazalo, je nekaterih vrst meduz danes res več. Pri tem gre predvsem za klobučnjaške meduze: veliki klobučnjak (Rhizostomapulmo), za te meduze so v zadnjem desetletju zabeležili več masovnih pojavov, prav tako za uhati klobučnjak (Aurelia solida), razlaga.