Drina še vedno preplavljena z odpadki, smeti še vedno prihajajo

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 03.02.2023, 5:56

Svetovne medije so preplavili žalostni prizori Drine, enega izmed balkanskih biserov, ki se pri Višegradskem jezeru dobesedno utaplja v smeteh. Preverili smo, kakšno je stanje danes. Kot je pojasnil Dejan Furtula iz okoljevarstvene organizacije Eko Centar Višegrad, bo trajalo vsaj dva meseca, preden jim bo uspelo odstraniti enormno količino odpadkov, ki dušijo reko.

Poročali smo o ponavljajoči se ekološki katastrofi na Drini v BiH. Po nedavnem obilnem deževju je del reke Drine v Bosni in Hercegovini povsem preplavilo s smetmi. Fotografije tako prikazujejo pretresljive prizore kupov smeti, ki so se nagrmadili na gladini reke, ki je sicer znana po svoji dih jemajoči lepoti. Odpadki iz slabo urejenih odlagališč ob reki, ki so priplavali iz treh držav, so se tako ujeli pred jez lokalne hidroelektrarne in ustvarili 'umazano preprogo', ki se razteza po gladini zdaj neprepoznavne reke.

images FOTOGALERIJA 1 / 1 Stanje na reki Drini FOTO: Dejan Furtula chevron-left chevron-right

'Stanje je nespremenjeno'

Dejana Furtulo iz okoljevarstvene organizacije Eko Centar Višegrad smo povprašali, ali se je stanje doslej izboljšalo in kako napreduje čiščenje odpadkov, ki so ostali ujeti pred jezom hidroelektrarne. Kot pravi, je stanje na Drini žal nespremenjeno: "Smeti pa v manjših količinah še vedno prihajajo." Kot pojasnjuje, območje čistijo vsak delovni dan, predvidevajo pa, da bo sanacija dolgotrajna, da odstranijo vse odpadke, bi lahko trajalo tudi dva meseca.

Kje tiči razlog za tako dolgotrajno sanacijo?

Kot razlaga Furtula, delavci hidroelektrarne na Drini, ki čistijo odpadke, na razpolago nimajo velikega števila tovornjakov in primerne opreme za takšno delo, zato se celoten proces odvija počasneje. Prav tako je ovira dostop do mesta, od koder lahko odvažajo odpadke. Cesta namreč ni dovolj široka, da bi lahko naenkrat pripeljali več vozil, ki bi nato odvažala smeti. Prav tako, kot našteva, nimajo potrebnih specializiranih plovil za pobiranje smeti ali usmerjanje odpadkov po vodi do mesta, kjer bi jih lahko odstranili iz reke.

images FOTOGALERIJA 1 / 6 Onesnažena Drina FOTO: AP chevron-left chevron-right

'Okoljska ozaveščenost prebivalstva žal nizka'

Kot izpostavlja Furtula, gre za resen ekološki problem, ki že dve desetletji pesti njihovo občino in reko Drino, dogaja pa se zaradi neustreznega odlaganja odpadkov in nastajanja divjih odlagališč na bregovih rek: "Vsako leto nam reka Drina prinese nekaj več kot 10.000 kubičnih metrov različnih odpadkov. Žal je okoljska ozaveščenost prebivalcev pri nas nizka, zato je vsem lažje smeti vreči v reko in pustiti, da jih odnese voda, kot pa jih odnesti na odlagališče."

To je velika sramota za vse nas in pokazatelj, da smo daleč od civiliziranega sveta in urejenih držav, izpostavlja. Prepričan je, da se težava lahko reši v nekaj letih. Kot izpostavlja, je treba narediti strategijo za upravljanje z odpadki in odlagališči, ki se nahajajo na obalnih območjih. Kot spomni, je na tem področju še največ naredila Srbija, ki je sanirala nekaj odlagališč ob reki Lim. Kot pravi, BiH in Črna gora doslej nista skoraj nič ukrepali, da bi se stanje izboljšalo: "V naši državi ni zadostnega števila regionalnih odlagališč in reciklažnih centrov, kamor bi odvažali odpadke, skoraj 80 odstotkov odlagališč pa nima potrebnih dovoljenj." Prav tako opozarja, da bi bilo potrebno urediti sistem, da vsaka občina obravnava svoje odpadke, ne pa da občina Višegrad sprejema odpadke iz več mest, ki se nahajajo v zgornjem porečju reke Drine.

Kot sklene: "Mislim, da bo trajalo še nekaj let, da se ta problem reši, vendar le, če bomo na tem delali skozi vse leto in ne samo takrat, ko imamo problem. Preprosto, vse tri države v regiji se morajo dogovoriti za strategijo in začeti odstranjevati odlagališča ob reki."