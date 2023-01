Drastičen upad populacije polarnih medvedov v Kanadi

EKOLOGIJA

A.K. / 21.01.2023, 9:07

Populacija polarnih medvedov v Hudsonovem zalivu v Kanadi strmo upada, svarijo raziskovalci. Polarni medvedi tako izginjajo iz svoje globalne prestolnice, kot so poimenovali kanadski Churchill.

Kot ugotavlja kanadska vladna študija, polarni medvedi zaskrbljujoče hitro izginjajo iz zahodnega dela Hudsonovega zaliva. Kot poroča Guardian, poročilo razkriva, da beležijo dramatičen upad števila samic polarnega medveda in mladičev na območju. Raziskovalci so preleteli regijo, v kateri je tudi mesto Churchill, priljubljena turistična destinacija, znana kot svetovna prestolnica polarnih medvedov.

Vsakodnevno življenje v tem mestu kroji bližina polarnih medvedov. Prebivalci Churchilla imajo zabojnike za smeti zaščitene pred medvedi, ustanovili so tudi t. i. medvedje patrulje, ki spremljajo otroke in skrbijo za njihovo varnost. Običajna praksa tam je, da ljudje pustijo vrata svojega parkiranega avtomobila odklenjena, da imajo drugi kam pobegniti, če naletijo na tavajočega medveda.

Polarni medved FOTO: Shutterstock

Vsakih pet let na takšen način preštejejo medvede in preverijo populacijske trende. Kot piše BBC, poročilo razkriva, da se je populacija polarnih medvedov tam zmanjšala za kar 27 odstotkov v samo petih letih. Med zadnjo raziskavo avgusta in septembra leta 2021 so tako našteli 194 medvedov in ocenili, da celotna populacija šteje 618 medvedov, za razliko od 842 pred petimi leti. Primerjava z ocenami iz let 2011 in 2016 je tako pokazala, da se populacija zahodnega Hudsonovega zaliva zmanjšuje. Ugotovili so tudi drastično zmanjšanje števila odraslih samic in mladičev.

"Opaženi trendi v upadu populacije polarnih medvedov so skladni z dolgoletnimi napovedmi glede demografskih učinkov podnebnih sprememb na polarne medvede," so izpostavili raziskovalci. Kot možne razloge za manjšo številčnost populacije so sicer navedli tudi možne selitve v sosednje regije. Njihov morski ledeni habitat sicer izginja z alarmantno hitrostjo, skrajni sever planeta se namreč segreva do štirikrat hitreje kot preostali svet. Led je tako manj debel in se spomladi prej lomi in jeseni zamrzne pozneje, kar otežuje lov in prehranjevanje polarnih medvedov. Ugotovili so tudi, da so lahko podnebne spremembe dejavnik, ki vpliva na upad populacije.

Polarni medved FOTO: Adobe Stock

Arktika se namreč zdaj segreva hitreje kot preostali svet in ledu, od katerega so medvedi odvisni pri lovu na tjulnje, je vedno manj. Naravovarstveniki pravijo, da bi lahko do leta 2050 dolžina sezone, v kateri ni ledu, medvede potisnila v lakoto. Kot smo že poročali, je ena izmed nedavnih raziskav ugotovila, da svetu grozi popolna izguba arktičnega ledu poleti. V desetletju pa lahko pričakujemo dokončno izgubo morskega ledu na Arktiki v poletnem času. Temu se zdaj ni več mogoče izogniti, so ugotovili znanstveniki.

Kot je za Guardian opozorila znanstvenica Julie Brigham Grette z Univerze v Massachusettsu, ki je soavtorica poročila, je prepozno, da bi ustavili proces: "Duha ne moremo ujeti nazaj v stekleničko. Narediti pa moramo vse, da preprečimo naslednjo prelomno točko." Izginotje morskega ledu bo razkrilo temni Arktični ocean, ki bo absorbiral namesto odbijal toploto, kar bo povzročilo nadaljnje stopnjevanje globalnega segrevanja, pojasnjuje. To bo omajalo tudi ekosistem regije in škodovalo vsem organizmom, od alg do živali, kot so tjulnji in polarni medvedi, ki potrebujejo morski led za lov in preživetje.

Po podatkih ameriškega nacionalnega centra za podatke o snegu in ledu se je od leta 1980 količina ledu v Hudsonovem zalivu poleti zmanjšala za skoraj 50 odstotkov. Že poročilo, objavljeno pred dvema letoma v reviji Nature Climate Change, je pokazalo, da bi ta trend lahko privedel do izumrtja polarnih medvedov v tem zalivu.