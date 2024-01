Dolgotrajna suša maši promet skozi najpomembnejšo 'trgovsko žilo'

A.K. / 29.01.2024, 6:11

Ena najhujših suš, ki je kadar koli prizadela Panamo, povzroča kaos na eni najpomembnejših svetovnih pomorskih poti. 80-kilometrska pomorska pot je zdaj v znamenju prometnih zastojev ladij, vse pa kaže, da se bo pot še bolj 'zamašila'. Upravitelj Panamskega prekopa je dnevni promet skozi ozek koridor v primerjavi z lanskim letom znižal za skoraj 40 odstotkov. Številne ladje so se že preusmerile na daljše trgovske poti, kar pa viša tako stroške kot emisije ogljika.

Jezero, ki omogoča delovanje Panamskega prekopa, je letos v začetku sušne sezone zabeležilo najnižji vodostaj doslej, kar pomeni, da lahko skozi prekop pluje bistveno manj ladij. Napovedi pa, kot poroča New York Times, niso obetavne: Zdi se, da bo ekstremna suša, ki jo še slabša močan El Nino, trajala vsaj do maja.

Huda suša, ki traja od lani, je prisilila panamske oblasti, da za kar 36 % zmanjšajo prehode ladij v Panamskem prekopu, eni najpomembnejših svetovnih trgovskih poti med Azijo in ZDA. Nove zaostritve, ki so jih v sredo napovedale panamske oblasti, pa bodo povzročile še večji gospodarski udarec, kot je bilo pričakovano, svarijo poznavalci.

images FOTOGALERIJA 1 / 3 Panamski prekop FOTO: AP chevron-left chevron-right

Dolgotrajna suša

Panama sicer, kot smo pisali, na svetovni lestvici držav po količini padavin zaseda peto mesto. Obilne in pogoste padavine pa so ključnega pomena za delovanje Panamskega prekopa, pomembne vodne bližnjice, ki povezuje Tihi ocean in Atlantik. A temu že več kot leto dni ni več tako.

Borijo se namreč s hudo sušo, zaradi katere so prisiljeni zmanjševati prehode ladij. Kot piše New York Times so zaradi podnebnih sprememb padavinski vzorci vse manj predvidljivi. Posledica tega pa je, da lahko vse hujše suše in ekstremne poplave potisnejo infrastrukturo čez meje delovanja. Zaradi naraščajočih temperatur ozračja pa še dodatno izhlapeva ogromna količina vode.

Pred lansko sušo je bil edini ukrep, ki ga je sprejel upravitelj prekopa, omejitev teže plovil, saj imajo težja plovila večje tveganje, da nasedejo v plitvejši vodi. Lani pa je upravnik Panamskega prekopa začel sprejemati drastičen ukrep zmanjševanja prometa skozi koridor.

Omejitve v prekopu so se sicer začele že v začetku leta 2023 in od takrat so prizadele približno 170 držav in skoraj vso vrsto dobrin – sojo, utekočinjeni zemeljski plin, baker, češnje in mesno industrijo. Prizadeti so (bili) tudi prevozniki, ki prevažajo koruzo, železovo rudo, nafto, gorivo in kemikalije.

Upravitelj Panamskega prekopa Ricaurte Vásquez ocenjuje, da bi jih upad vode lahko leta 2024 stal med 500 in 700 milijoni dolarjev v primerjavi s prejšnjimi ocenami, ki so kazale na 200 milijonov dolarjev škode, poroča AP.

Vpliv na svetovno trgovino: zamude pri pošiljkah in višji stroški

A skrbi predvsem vpliv na svetovno trgovino. Nekatera podjetja so namreč, da bi se izognila zamudam in zastojem na Panamskem prekopu, načrtovala preusmeritev na Rdeče morje, ki je ključna pot med Azijo in Evropo. A zdaj to za večino ni več možnost. Napadi jemenskih Hutijskih upornikov na trgovske ladje v Rdečem morju so plovila namreč preusmerili stran od tega koridorja. Kot piše AP, analitiki napovedujejo, da bo imela kombinacija dolgoročne suše in konflikta v Rdečem morju dolgoročne učinke na svetovno trgovino. Posledice pa bodo predvsem zamude pri pošiljkah, hkrati pa tudi zvišanje cen transporta, ocenjujejo.

Upravitelj Panamskega prekopa opozarja, da mora Panama nujno poiskati nove vodne vire tako za delovanje prekopa kot za prehrano ljudi. Ista jezera, ki polnijo kanal, namreč zagotavljajo vodo tudi za več kot 50 odstotkov države z več kot štirimi milijoni ljudi, še piše AP.