Deponije smeti ob obalah Tajvana velika grožnja za okolje

Karmelina Husejnović / 23.01.2022, 9:00

Čeprav so v zadnjih letih zaprli več kot 280 deponij, jih na Tajvanu trenutno še vedno obratuje več kot sto. Okoli 70 deponij odpadkov leži na priobalnem območju, od teh pa jih je sedem tako rekoč tik ob morju. Okoljevarstveniki zato opozarjajo, da je treba poostriti nadzor nad temi odlagališči, saj se lahko onesnaženje hitro razširi v morje. Posnetki s terena kažejo, da se to že dogaja.

Park Čaodžing v Kilungu je od daleč videti kot navaden park. Ima lep pogled na morje in veliko zeleno površino. Gre za priljubljeno izletniško točko, kamor se ob koncu tedna odpravijo številni lokalni obiskovalci. A globoko pod travo je zakopanih okoli 240 ton smeti, saj je bil park nekoč deponija odpadkov Baduzi.

Večino smeti na Tajvanu so v preteklosti odlagali na deponijah, ki so jih napravili na odročnih krajih ali pa kar v bližini morja. Posledično pa so na te deponije deluje morska erozija.

V zadnjem času so okoljevarstveniki opozorili na slabo vzdrževanje omenjenega parka. Na določenih delih, predvsem ob pobočjih, ki so obrnjena k morju, namreč smeti že kukajo na plano. Narava pač naredi svoje. Morski valovi so tako čez čas začeli spodkopavati travo, pod katero so zakopane smeti, zato jih je vse več razkritih, mnoge od njih pa morje odnaša s seboj.

"Ko rečemo, da je to restavriran park, je najpomembnejše, da se ljudje zavedajo, da smeti, ki smo jih ustvarili v preteklosti, ne bodo kar izginile. Tukaj so," je o tej težavi dejal lokalni politik Ših Jing Caj. Dodal je, da se z občinsko vlado in agencijo za zaščito okolja pogovarjajo o tem, da bi ojačali izpostavljene dele in pobočja bolje zaščitili, da naravni procesi ne bi znova odkrili odpadkov.

Park Čaodžing, ki je 'zgrajen' na deponiji FOTO: ENEX - Posnetek zaslona

Tajvanska agencija za zaščito okolja opozarja, da so deponije, ki ležijo neposredno ob morju, neizogibno izpostavljene naravnim vplivom. Od leta 2020 so sicer namenili 45 milijonov novih tajvanskih dolarjev (1,44 milijona evrov) za vzdrževanje teh deponij oziroma za to, da so povišali in ojačali zaščitne mreže, znova zasuli odpadke in preprečili, da bi jih raznašal veter.

"Na lokacijah ob morju bi morali povečati pogostost monitoringov. Če se pojavi kakšna nepravilnost, potem bi morali posumiti na erozijo na deponiji. Tako bi lahko tiste dele ojačali ali pa jih popravili," je poudarila Cu Džung Čen iz tajvanske Zveze za podatke o okolju.

Park-deponija v Kilungu je ena od 70 deponij odpadkov na Tajvanu, ki ležijo ob obalah morja in na nabrežjih rek, ter ena od sedmih, ki so neposredno ob morju. Ker so zelo izpostavljene morskemu valovanju in močnim vetrovom, so morali v preteklosti sanirati več kot polovico teh deponij. A to ni trajna rešitev.

Sicer pa je kar 60 odstotkov deponij na Tajvanu na odprtem, nepokritih, brez vsakršne zaščite. V preteklosti so smeti odlagali zgolj na deponijah, a so jih začeli v 90. letih postopoma zapirati. V zadnjih letih so tako zaprli okoli 281 deponij. Še vedno pa smeti odlagajo na več kot sto deponijah po državi.

Lokalne okoljevarstvene skupine predlagajo, naj centralna vlada prevzame vodstvo pri ravnanju z odpadki in skupaj s posameznimi mesti poskrbi za zmanjšanje količine odpadkov, ki se odlagajo na deponijah, ter ustrezno nadzira več kot 300 deponij po državi. A k reševanju težave z odpadki, ki ogrožajo okolje, lahko prebivalci prispevajo tako, da jih proizvedejo čim manj.