'Čudovita meduza', ki je navdušila znanstvenike: gre za novo ali redko vrsto?

EKOLOGIJA

A.K. / 10.08.2022, 6:00

Morske biologe navdušuje posnetek čudovite meduze, ki jo je ujel potapljač med potopom v Papui Novi Gvineji. Znanstveniki si med seboj niso enotni o tem, ali gre za novo vrsto meduze ali za doslej v divjini le enkrat opaženo skrivnostno vrsto Chirodectes maculatus.

Potapljač je ob obali Papue Nove Gvineje posnel posnetek nenavadne meduze, ki je vzbudila zanimanje med raziskovalci. Videoposnetek je posnel potapljač Dorian Borcherds. Slednji se na tem območju potaplja že več kot dve desetletji. Kot je povedal, je v tem času opazil približno tri ali štiri takšne meduze in da so ga presenetile s svojimi čudovitimi podrobnostmi in s tem, kako elegantno drsijo skozi vodo, poroča The Guardian.

Posnetek je poslal svoji ženi, ki ga je naložila na aplikacijo za prepoznavanje meduz. Aplikacija je rezultat projekta dr. Lise Gershwin, strastne raziskovalke in poznavalke meduz iz Avstralije. Kot je opisala, je, takoj ko je videla ta posnetek, komaj brzdala svoje navdušenje: "Skoraj sem padla iz stola." Najprej je predvidevala, da gre za posnetek skrivnostne meduze, vrste Chirodectes maculatus.

Če bi bilo to res, bi šlo za drugi posnetek te meduze doslej. A kot je sporočila zdaj, je po temeljiti analizi posnetka prepričana, da gre za novo vrsto meduze. Njena hipoteza še čaka na mnenje drugih znanstvenikov. Profesorica Kylie Pitt, morska biologinja z Univerze Griffith, je za The Guardian ocenila, da bi bilo to možno, a da je kaj takšnega nemogoče zaključiti zgolj iz posnetka. A kot je dodala, takšne meduze zagotovo še ni videla, a preden bi meduzo označili za novo vrsto, bi jo morali 'držati v rokah' in jo podrobno preučiti.

Kot je ocenil toksikolog z Univerze James Cook prof. Jamie Seymour, ki je poznavalec avstralskih strupenih živali, je bolj verjetna prva možnost, da gre za drugo opažanje že poznane skrivnostne meduze, ki so jo doslej opazili zgolj enkrat v bližini obale Queenslanda, in sicer po ciklonu leta 1997. Od tedaj je zavita v tančico skrivnosti, saj je niso videli nikoli več.

Na dnu Pacifika odkrili 30 novih vrst živali

Kot smo poročali pred kratkim, so znanstveniki britanskega prirodoslovnega muzeja na dnu Pacifika odkrili predvidoma 30 novih vrst živali. Za odkrivanje so uporabili vozilo na daljinsko upravljanje z oddaljenim dostopom. Raziskave so se lotili v luči napovedanega začetka globokomorskega rudarjenja. Preden so se znanstveniki z vozilom dokopali do 30 novih vrst živali, so jih lahko opazovali le prek fotografij. S študijo, v okviru katere so preučevali morske živali, so ugotovili, da je morsko življenje na dnu oceana zelo raznoliko. Med 55 najdenimi živalmi so namreč identificirali kar 48 različnih vrst. Med najdenimi živalmi so bili črvi kolobarniki, razni nevretenčarji, strige, živali iz družine meduz in različne vrste koral.

46 živali so našli na globini 4800 metrov pod morsko gladino, dve so našli na globini 4125 metrov, 17 pa na globini med 3059 in 3562 metrov. Iskalna akcija je potekala na več kot štiri milijone kvadratnih kilometrov velikem površju med Havaji in Mehiko. Odkritje novih vrst je za globokomorsko raziskovanje zelo pomembno, prav tako pa tudi za globokomorsko rudarjenje, saj se ljudje vse bolj zanimajo za izkoriščanje mineralov z morskega dna. Vedno bolj jasno je, da bi taka dejavnost po novih odkritjih lahko ogrozila in vznemirila veliko različnih vrst živali in bi bila zato še toliko manj dobrodošla.