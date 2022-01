Cena najhujših katastrof v 2021: 150 milijard, 1075 smrti in 1,3 milijona beguncev

EKOLOGIJA

Anja Kralj / 02.01.2022, 16:40

Britanska nevladna organizacija Christian Aid je izračunala ceno naravnih nesreč za leto 2021. Račun desetih najhujših naravnih nesreč, ki so zaznamovale leto, ki je za nami, po njihovih ocenah znaša 150 milijard evrov škode. Škoda je višja kot leta 2020, ko je bila ta nižja za 17,7 milijarde evra. Rekordna nesreča, ki je stala največ, je bila orkan Ida v ZDA. Poročilo sicer ne kaže povsem realne slike, saj v revnejših državah, kjer jih naravne nesreče najbolj prizadenejo, pogosto nimajo mehanizmov za izračun škode.

Christian Aid je pripravil seznam 'najdražjih' naravnih nesreč na svetu v letu 2021. Nesreče so bile posledice ekstremnih vremenskih dogodkov, na njihovo pogostejše pojavljanje pa vplivajo podnebne spremembe, že dlje časa glasno poudarjajo znanstveniki. Kot poroča Sky News, avtorji poročila upajo, da bodo ugotovitve v poročilu spodbudile odločevalce po svetu, da ukrepajo proti podnebnim spremembam. Deset najhujših nesreč, ki so prišle v poročilo glede na prijavljeno škodo, je v letu 2021 tako zahtevalo vsaj 1075 smrtnih žrtev. Zaradi njih je po svetu postalo 1,3 milijone ljudi podnebnih beguncev. Kot so izračunali, je deset najhujših naravnih nesreč stalo približno 150 milijard evrov.

V revnejših državah in državah tretjega sveta, kjer so zaradi naravnih nesreč najbolj ogroženi, namreč nimajo razvitih mehanizmov za prijavo škode, zato je to praktično nemogoče realno izmeriti, so poudarili v organizaciji. FOTO: AP

Poročilo ne kaže povsem realne slike, saj zajema večinoma bogate države

Svet so namreč posledice ekstremnih vremenskih dogodkov leta 2021 stale veliko več kot leta 2020. Gre za šesto leto zapovrstjo, ko je škoda presegla več kot 100 milijard dolarjev. Kot poudarjajo strokovnjaki, je prava cena naravnih nesreč v resnici najverjetneje še veliko višja, saj poročilo vsebuje le prijavljene škodne zahtevke, praviloma v razvitejših, bogatejših državah.

V revnejših državah in državah tretjega sveta, kjer so zaradi naravnih nesreč najbolj ogroženi, namreč nimajo razvitih mehanizmov za prijavo škode, zato je to praktično nemogoče realno izmeriti, so poudarili v organizaciji. Poplave v Južnem Sudanu so tako denimo razselile več kot 850.000 ljudi, čeprav niso prišle na seznam najdražjih naravnih nesreč, ponazarja dr. Kat Kramer, vodja študije. Kot dodaja, so bili stroški podnebnih sprememb letos ogromni tako z vidika finančne škode kot z vidika smrtnih žrtev in razseljenih ljudi po svetu.

Štiri najdražje podnebne katastrofe leta 2021

1. Orkan Ida

Orkan Ida je s sunki vetra do 240 kilometrov na uro dosegel ameriško zvezno državo Louisiana. Kot orkan četrte stopnje je zadel pristanišče Fourchon južno od mesta New Orleans. Ta je na uničujoči poti od Louisiane do New Yorka vzela več kot 70 življenj, številne domove so odnesle poplave in močni vetrovi. Kot so izračunali v organizaciji Christian Aid, je orkan povzročil za 57,5 milijarde evrov škode.

Opustošenje v Louisiani. FOTO: AP

2. Poplave v Nemčiji in Belgiji

Julija so iz Nemčije in Belgije prihajali apokaliptični prizori odrezanih mest, poplavljenih cest, plazov … Obsežne poplave, najhujše v zadnjih letih, so v Nemčiji in Belgiji povzročile katastrofalno škodo. Hude poplave, ki so prizadele zahodno Evropo, so skupno terjale 242 življenj, poroča Sky News. Najhuje je bilo v deželah Porenje-Pfalška in Severno Porenje-Vestfalija.

Plaz v okrožju mesta Koln FOTO: Twitter

Pretresali so prizori iz mesta v okolici Kölna, ki so ga prizadeli hudi nalivi, kjer so se zaradi zdrsa razmočene zemlje porušile številne hiše, ulice so bile zasute z zemljo, ki je dobesedno pogoltnila okolico. Kot so izračunali, so poplave povzročile za 38 milijard evrov škode.

Poplave v Nemčiji FOTO: AP

3. Zimsko neurje v Teksasu

Na tretjem mestu se je znašla zimska nevihta v Teksasu. Ekstremne temperature in mraz so botrovali številnim izpadom elektrike v Teksasu. Zaradi snežne nevihte s hudim mrazom, so se prebivalci soočali s pomanjkanjem pitne vode in hrane. Umrlo je več kot 70 ljudi. Največ ljudi je umrlo v prometnih nesrečah na zaledenelih in zasneženih cestah, drugi so umirali zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom med ponesrečenim ogrevanjem. Med smrtnimi žrtvami, ki jih pripisujejo vremenu, so tudi bolniki iz zdravstvenih ustanov, kjer je pomanjkanje vodnega pritiska onemogočilo zdravstveno oskrbo.

Mraz v Teksasu FOTO: AP

Kar nekaj ljudi je umrlo tudi zaradi podhladitve, med njimi je veliko brezdomcev pa tudi ljudi, ki so zaradi izpada elektrike in pomanjkanja vode umrli doma. Med njimi je tudi 11-letni deček, ki je umrl v svoji postelji v Conroeju v bližini Houstona, in dva starejša moška, katerih trupla so našli v njunih domovih v majhnem mestu Buffalo Gap v okrožju Taylor v zahodnem Teksasu. Škoda tega dogodka je znašala približno 20,3 milijarde evrov.

4. Poplave na Kitajskem v provinci Henan

Te so glede na poročilo povzročile 15,6 milijarde evrov škode. Več kot 800.000 ljudi je bilo evakuiranih, pri čemer so poplave po vsej regiji po ocenah prizadele več kot 14 milijonov ljudi, umrlo je več kot 300 ljudi.

Sledijo še poplave v Kanadi, pozeba v Franciji, in majski ciklon v Indiji in Bangladešu, so še našteli v poročilu.

Spomnimo

Kot je poročala STA, je sredi decembra švicarska pozavarovalnica Swiss Re ocenila, da so naravne katastrofe in ekstremni vremenski pojavi povzročili za okoli 221 milijard evrov škode. Skupni znesek se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 24 odstotkov. Iz Združenja nemških zavarovalnic GDV so sporočili, da je bilo letos na račun naravnih nesreč v Nemčiji izplačanih rekordnih 12,5 milijarde evrov (okoli 14 milijard dolarjev) zavarovalnin.

Večina teh izplačil, okoli 8,2 milijarde evrov, je bila povezana z julijskimi poplavami, ki so prizadele zahodni del Nemčije. Približno 7,7 milijarde evrov je bilo namenjenih pokrivanju škode, nastale na hišah in podjetjih, medtem ko je 450 milijonov evrov krilo škodo, povzročeno na vozilih. Pred tem je že junija toča na vozilih ustvarila za več milijonov evrov škode.